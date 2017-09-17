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Spor

Mariano'dan Gomis'e övgü

"Defansta iyi olduğumuzda hücumda da iyiyiz"

17 Eylül 2017 01:11

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta özellikle ilk yarıdaki performansıyla dikkati çeken Mariano, "Defansta iyi olduğumuzda hücumda da iyiyiz. Başta Bafetimbi Gomis olmak üzere kaliteli ayaklarımız var. Gomis, ayağına aldığı topların çoğunu gole çevirebiliyor" diye konuştu.

Mariano, maç sonu yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"İkisi de çok önemli oyuncular. Gary ve Tolga. Bana her zaman yardımcı oluyorlar. Takımın en önemli özelliklerinden birisi de bu, herkes birbirine yardımcı oluyor. 

Takım için çok önemli bir unsur gol yememek. Defans oyuncuları içinse apayrı bir motivasyon. Takım her zaman birbirine yardımcı oluyor ve bunun defansa da çok büyük katkısı oluyor. İleride çok kaliteli ayaklarımız var başta Gomis olmak üzere. Ayağına aldığı topların birçoğunu gole çevirebiliyor. Defansta iyi olduğumuz sürece ofansta da iyiyiz."

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