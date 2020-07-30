Mariano'nun yeni adresi açıklandı

Galatasaray'dan ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni takımı açıklandı.

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos’un ardından Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray’dan ayrılan Mariano transferini duyurdu.

Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano” ifadelerini kullandı.