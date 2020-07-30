Mariano'nun yeni adresi açıklandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Galatasaray'dan ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni takımı açıklandı.</p>\n<p>Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos’un ardından Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray’dan ayrılan Mariano transferini duyurdu.</p>\n<p>Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano” ifadelerini kullandı.</p>\n<div id="printable" class="detail-content" data-url="https://skor.sozcu.com.tr/2020/07/30/marianonun-yeni-adresi-resmen-aciklandi-1515075/" data-name="Mariano’nun yeni adresi resmen açıklandı!">\n<div class="content-hb">\n<div class="news-body">\n<div class="content-element">\n<p>Mariano, Galatasaray’da bu sezon Marcao’dan sonra en çok forma giyen isim oldu. Mariano, 28 maçın 26’sında ilk 11’de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.</p>\n</div>\n<div class="onesignal-customlink-container"> </div>\n</div>\n</div>\n<div class="outof-news-body"> </div>\n</div>\n<div class="sidebar">\n<div class="puan-durumu"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>