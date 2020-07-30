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Spor

Mariano'nun yeni adresi açıklandı

30 Temmuz 2020 15:44

Galatasaray'dan ayrılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun yeni takımı açıklandı.

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos’un ardından Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray’dan ayrılan Mariano transferini duyurdu.

Camara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano” ifadelerini kullandı.

Mariano, Galatasaray’da bu sezon Marcao’dan sonra en çok forma giyen isim oldu. Mariano, 28 maçın 26’sında ilk 11’de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.

 
 
 

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