Mariano’nun menajeri: Galatasaray’da 4 aydır maaşlar ödenmiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Mariano'nun menajeri, Marcelo Robalinho, Mariano'yu isteyen iki Türk kulübü olduğunu söylerken Galatasaray'ın 4 aydır maaşları yatırmadığını söyledi.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Mariano’nun geleceği belirsizliğini korurken, yıldız futbolcunun menajerinden gündem yaratacak açıklamalar geldi. Brezilya’dan Atletico Mineiro takımının gündeminde olan 34 yaşındaki sağ bek için iki Türk kulübünün devrede olduğu iddia edildi. İddianın sahibi olan Mariano’nun menajeri Marcelo Robalinho, “Galatasaray’da maaşlar 4 aydır ödenmediği için sözleşme yenilemeyeceğiz. Brezilya bizim için bir opsiyon. Ayrıca iki Türk kulübünden de teklif aldık” ifadelerini kullandı.

3 yıldır Galatasaray forması giyen deneyimli savunmacı, Brezilya’da birçok takımda forma giyerken Avrupa’da Bordeaux ve Sevilla takımlarında mücadele etti.

Mariano, 2017 yılında Sevilla’dan 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer edildi.