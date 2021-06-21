Marial Shayok, Fenerbahçe Beko'ya imza attı

Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Frutti Extra Bursaspor’da geçiren Kanadalı guard-forvet Marial Shayok (1.96, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Marial Shayok kimdir?

Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 tarihinde Ottawa, Ontario’da dünyaya geldi. 2014 yılında Virginia Cavaliers ile NCAA kariyerine başlayan Shayok, üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi ve ardından Iowa State ekibine transfer oldu. 2017-18 sezonunda NCAA’deki transfer kuralları gereği maça çıkamayan Shayok, 2018-19 sezonunda ise harika bir performans ortaya koydu ve 34 maçta 18.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 54. sıradan draft edilen Marial Shayok, 2019-20 sezonunu Philadelphia 76ers ve Gelişim Ligi ekibi Delaware Blue Coats’da geçirdi. NBA’de 4 maça çıkan Shayok, Gelişim Ligi’nde ise 35 karşılaşmada forma giydi ve 23 sayı, 6.0 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Shayok, bu performansıyla Gelişim Ligi’nin en iyi çaylak oyuncular beşine de seçildi.

2020-21 sezonunda ise Ocak ayında Frutti Extra Bursaspor’a transfer olan başarılı oyuncu, bu takımla ligimizde 12 maça çıkarak, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.