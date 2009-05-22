Mariah Carey Antalya’da

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından yaptırılan 5 yıldızlı Mardan Palace Oteli'nin açılışına katılmak üzere Antalya'ya geldi.



Antalya'nın Kundu sahilinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından yaptırılan 5 yıldızlı Mardan Palace Oteli'nin yarın yapılacak görkemli açılışı için dünyaca ünlü sanatçılar ve Hollywood yıldızları Antalya'ya geliyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılacağı açılış için sanatçılar Antalya'ya gelmeye başladı. İsmailov'un yaklaşık 1.4 milyar dolara mal olan 5 yıldızlı otelinin açılışına katılmak üzere dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Mariah Carey de, dün gece Antalya'ya geldi.



Antalya Havalimanı CIP Lounge'tan çıkan ünlü sanatçı Carey'i hayranları karşıladı. Geniş güvenlik önlemleri altında limuzine binen sanatçı Mardan Palace Otel'e geçti.Her türlü konfora sahip otelin açılışına katılacak 600 özel davetli arasında Monica Belluci, Sharon Stone, Seal, Tom Jones ve Richard Gere de bulunuyor.Otel yetkilileri Sharon Stone, Richard Gere ve Tom Jones'in de bugün ilerleyen saatlerde Antalya'da olacağını, konukların özel jetlerle geleceğini açıkladı.



İstanbul birebir yaratıldı



Mardan Palace Genel Müdürü Cumhur Özen, AST Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan otelin 180 bin metrekare alanda konumlandığını ve İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildiğini söyledi.



Otelde 16 bin metrekarelik havuz bulunduğunu kaydeden Özen, oda- kahvaltı veya yarım pansiyon uygulaması yapılacağını, fiyatların yaz aylarında 485 euro ile 16 bin euro arasında değişeceğini bildirdi.16 bin metrekarelik dev havuzu, antika koltukları, kral daireleri, birbirinden ilginç yapıları ile lüks ve ihtişamlı tasarımlarıyla dikkat çeken otelde 271 standart oda, 62 üst düzey büyük oda, 16 Dolmabahçe odası, 38 Türk hamamlı oda, 41 dubleks oda, 82 junior suit, 4 kral dairesi, 2 adet özel havuzlu 600'er metrekarelik suit, 44 bahçe suiti odalar bulunuyor. Dolmabahçe Sarayı'nı andıran otelde 16 restoran ve 32 bar mevcut.Otelin havuzu İstanbul Boğazı şeklinde inşa edildi.



Avrupa yakasını temsil eden kıyısındaki binalar Ortaköy ve Arnavutköy, Asya yakasındaki binalar ise Kuleli Askeri Lisesi ve klasik Türk evlerinin mimari özelliklerini taşıyor. Havuzda ulaşım saltanat kayıklarıyla yapılıyor.





