Mariah Carey anne olmak istiyor

Nick Cannon'la mutlu bir evlilik sürdüren Mariah Carey, 'Çocuğumuz olunca hayatımız tamamlanacak' dedi.



'Memoirs of an Imperfect Angel' adlı yeni albümüyle hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Mariah Carey, geçtiğimiz günlerde eşi Nick Cannon'ın 29'uncu yaşgününü kutladı.



'Hayatımda olduğum yeri seviyorum. Sevdiğim adamla birlikteyim" diyen Carey, tek eksikliğinin bir bebek olduğunu dile getirdi. Eşiyle birlikte In Touch dergisine konuşan Carey, gelecek planlarını anlattı...



Mariah Carey: Her ikimiz de çocuk sahibi olmaya hazırız. Ailemizi genişletmeyi çok istiyoruz.



Nick Cannon: 2010 yılında, önceliğimiz çocuk olacak. Daha bir yıllık evli olduğumuz için ilk yıl evliliğimizin tadını çıkartalım istedik. Hatta ilk yıl Los Angeles'ta bir otelde kalıyorduk, kendimize yeni bir ev bakmaya başladık.



M.C.: Ben New York'ta yaşamak istiyorum. Nick ise Los Angeles'ta. Bu konuda anlaşamadığımız için yeni bir ev alamadık.



N.C.: Bize büyük bir ev lazım; çünkü en az iki çocuk istiyoruz.



M.C.: Tabii ki, bir tek çocukla bile çok mutlu oluruz ama kardeşi olsun istiyoruz. Ancak bazıları gibi altı çocuk büyütmeye niyetimiz yok çünkü çocuklar ilgi bekler. Altı tane çocukla ilgilenmek, sanıldığı gibi hiç kolay değil.



N.C.: Henüz ortada bebek yok ama biz şimdiden isimlerini seçtik bile. Ama bunları kimseyle paylaşmak istemiyoruz. Bebeklerimiz olunca nasılsa öğreneceksiniz. Bence Mariah harika bir anne olacak. Herkes onun şımarık bir diva olduğunu düşünüyor ama tanıyınca bambaşka olduğunu görüyorlar.



36 beden derdim yok



M.C.: Kendi bebeğimizin olması kadar, evlat edinmeyi de düşünebiliriz. Her ikimiz de kalabalık ailelerde büyüdük. Hamile olup kilo almaktan hiç korkmuyorum. Zaten hiçbir zaman 36 beden bir kadın olmak gibi bir derdim olmadı.



N.C.: Mariah gerçekten bambaşka bir insan. O kadar mütevazı bir kadın ki... Her akşam uyumadan İncil okuyor, ayaklarının yere bu denli sağlam basması inançlı biri olmasından kaynaklanıyor.



M.C.: Nick'le yollarımızın kesişmesini kadere bağlıyorum. İkimizin birlikte olması bence yıllar önceden yazılmış; biz de kadere uyduk.