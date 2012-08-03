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Maria Sharapova'ya da o sabıkalı sudan içirdik!

Dünyaca ünlü teniscilere de Sağlık Bakanlığı'nın sağlıksız dediği sulardan içirdik

03 Ağustos 2012 21:02

Sağlık Bakanlığı'nın dolum tesisini uygun bulmadığı 15 firmadan biri olan Revan Su, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen WTA Championships İstanbul 2011 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın sponsoruydu. Böylece, dünyaca ünlü kadın tenisçiler de sağlık şartlarına uygun bulunmayan sulardan içmiş oldu.

Hurriyet.com.tr'den Meltem Kara'nın haberine göre, Çek tenisçi Petra Kvitova’nın kazandığı turnuvada Belarus’lu Victoria Azarenka, ABD ’li Maria Sharapova, Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus Vera Zvonareva, Avustralyalı Samantha Stosur, Çinli Na Li ve Fransız Agnieszka Radwanska yarışmıştı.  Şirketin internet sitesinde şu bilgiler yeralıyor: 
 
 

Şampiyonlar Revan su içti!

 
 
Tenis dünyasının en heyecanlı maçlarını İstanbul ’a taşıyan WTA Championships İstanbul 2011 Dünya Kadınlar Şampiyonası’ n da tenisçilerin su ihtiyacını Revan Su karşıladı. WTA Championships İstanbul 2011 Kadınlar Tenis Turnuvası su sponsoru Revan Su, turnuvaya özel olarak tasarlanan etiketi ve doğal lezzetiyle sporcuların ve konukların büyük beğenisini kazandı. 
 
Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve dünyanın ilgisini İstanbul ’a çeken WTA Championships İstanbul Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın su ihtiyacını karşılayan Revan Su, başta sporcular olmak üzere tüm konukların beğenisini topladı. Dünya sıralamasında ilk 8 sırayı paylaşan kadın tenisçilerin yer aldığı WTA Championships İstanbul Dünya Kadınlar Şampiyonası su sponsoru Revan Su, spora verdiği destekle bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 2010 İstanbul Cup’ a da su sponsoru olarak destek veren Revan Su, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. 
 
Turnuva için özel olarak tasarlanan şişeleriyle ilgi odağı olan Revan Su, lezzetiyle de sporcuların tercihi oldu. 25 Ekim-30 Ekim 2011 tarihleri arasında toplam 6 günde 70 bin 824 seyircinin geldiği Sinan Erdem Spor Salonu’ nda Revan Su standı, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stand, özel etiketli Revan Su şişelerinden hatıra olarak almak isteyenlerin akınına uğradı. 
 
Çek tenisçi Petra Kvitova’ nın kazandığı turnuvada, dünyanın en başarılı 8 tenisçisi zengin ve dengeli mineral yapısı nedeniyle Revan Su’ yu ellerinden düşürmedi. 
 

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