Maria Sharapova yarı finalde

WTA Tianjin Açık Tenis Turnuvası çeyrek finalinde Maria Sharapova, İsveçli rakibi Stefanie Voegele'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Tianjin Açık Tenis turnuvasında mücadele eden Rus tenisçi Sharapova, çeyrek finalde dünya 196 numarası İsveçli raket Stefanie Voegele’i 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek yarı final biletini aldı.

Bu yıl katıldığı tek grand slam olam ABD Açık’ta dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki raket, 15 aylık cezasının ardından ilk kez bir turnuvada yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Sharapova, yarı finalde 3 numaralı seri başı ve geçen yılın şampiyonu Çinli raket Shuai Peng ile karşı karşıya gelecek.