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Spor

Maria Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı 2-0 mağlup etti

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde, bir Türk seyirci Maria Sharapova'ya evlenme teklif etti

27 Kasım 2017 00:17

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde, dünyaca ünlü Rus Maria Sharapova ile milli sporcu Çağla Büyükakçay Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maria Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Öte yandan maçın oynandığı sırada tribünden bir kişi 'Sharapova benimle evlenir misin' diye bağırdı. Rus tenisçi, bu teklife 'Düşünebilirim' dercesine bir hareketle cevap verdi.

Etkinliği Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Işıl Alben de takip etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağla Büyükakçay, Türk tenisinin bu noktalara geldiği için çok gurur duyduğunu belirterek, "Salona gelen herkese teşekkür ederim. Sharapova 5 Grand Slam kazanmış biri. Buraya güzel bir organizasyon için geldi. Herkese geldiği ve destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Atmosferden çok etkilendiğini belirten Maria Sharapova ise, "İstanbul için harika şeyler söyleyebilirim. Her şey için teşekkür ederim. Çağla, gençlere örnek oluyor. Ona karşı oynamak zor ama keyifliydi. Çağla performansını her geçen gün arttıran bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ardından ödül töreni gerçekleşti. İlk olarak karışık çiftler maçında yer alan genç tenisçilere ödülleri verildi. Daha sonra ise Çağla ile Sharapova'ya ödülleri takdim edildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan tenis etkinliğine sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonun biletleri daha önceden biterken, seyirciler bütün koltuklarını doldurdu. Seyircilerin arasından sinema, sanat ve iş dünyasından birçok isimde çocuklarıyla birlikte müsabakaları takip etti. Can Bonomo ile Ceza da izlemeye gelen seyircilere konser verdi.

Etkinlikte Türk tenisinin genç yıldızları da karışık çiftler maçında karşı karşıya geldi.

Berfu Cengiz ile Sarp Ağabigün ikilisi, İpek Öz-Mert Naci Türker çiftini 7-5'lik setler sonucunda 2-0 mağlup etti.

 

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