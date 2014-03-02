Maria Sharapova aldatıldı mı?

Tenis dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Maria Sharapova ve erkek arkadaşı Grigor Dimitrov’un arasında bir başka tenisçi Kanadalı Eugenie Bouchard’ın girdiği iddia edildi.

Daha önce Justin Bieber’la birlikte olmak istediğini belirten 20 yaşındaki sporcu ile meslektaşı arasındaki yakınlaşmanın 2014 Meksika Açık’ta başladığı söylendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 2014 Avustralya Açık’ta yarı final gören Bouchard ile Dimitrov’un turnuva öncesi birlikte antrenman yaptığı, kumsalda yürüdüğü ve yüzdüğü iddia edildi.