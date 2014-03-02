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Dünya

Maria Sharapova aldatıldı mı?

Dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova'nın sevgilisi Grigor Dimitrov tarafından aldatıldığı iddia edildi

02 Mart 2014 18:31

Tenis dünyasının en büyük yıldızlarından biri olan Maria Sharapova ve erkek arkadaşı Grigor Dimitrov’un arasında bir başka tenisçi Kanadalı Eugenie Bouchard’ın girdiği iddia edildi.

Daha önce Justin Bieber’la birlikte olmak istediğini belirten 20 yaşındaki sporcu ile meslektaşı arasındaki yakınlaşmanın 2014 Meksika Açık’ta başladığı söylendi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 2014 Avustralya Açık’ta yarı final gören Bouchard ile Dimitrov’un turnuva öncesi birlikte antrenman yaptığı, kumsalda yürüdüğü ve yüzdüğü iddia edildi.

 

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