Maria kasırgasının ardından Porto Riko’da cinayetler arttı

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Ocak (DHA) – Porto Riko’da, büyük yıkımlara ve ekonomik kayıplara neden olan Maria kasırgasının yarattığı “karmaşa ve kanunsuzluk” nedeniyle cinayetler arttı.

Karayip adasında, yalnızca yılın ilk 11 gününde işlenen cinayetlerde, 2017\'nin aynı dönemine göre iki kat artışla 32 kişi öldürüldü.

Evening Standard’ın haberine göre, Porto Riko\'daki cinayetlerdeki artış \"geçici\" değil de, genel bir eğilimi gösteriyorsa, Ocak ayı, adada son on yılın en kötü felaketi olan Maria kasırgasına ilave olarak, son iki yılın da \"en öldürücü” ayı\" olacak.

Polis ve bağımsız uzmanlara göre, cinayetlerdeki artış adayı 20 Eylül’de vuran kasırganın hemen ardından yaşanmasa da, ölümle sonuçlanan bu olayların birçoğu kasırga sonrası yaşanan yıkımla bağlantılı olarak işlendi.

Kasırga adanın büyük kısmını kötü etkiledi ve ortaya çıkan ekonomik sıkıntı artarken, polislerin de greve çıkması nedeniyle kanunsuzluğun yayılmasına neden oldu.

Ayrıca yetkililer, kasırgadan sonra, birçok bölgedeki arazileri ele geçirmeye çalışan uyuşturucu çeteleri arasında savaşın patlak verdiğine dikkat çekiyor.

Kriminolog Jose Raul Cepeda, \"Kasırga, suçlular dahil olmak üzere herkesi etkiledi\" dedi.

Zaten iflas eden hükümet, polis memurlarına yapması gereken fazla mesai ödemelerini yapamadığı için memurlar protesto amacıyla “hasta” olduklarını söyleyerek, işe gitmemeye başladı.

Protesto yüzünden, toplam 13 bin 600 polisin bulunduğu bölgeden günde en az 2 bin polis eksildi.

Memurların eksikliği nedeniyle tatil döneminde ada genelinde bir düzineden fazla polis karakolu kapalı kaldı.

Kolluk kuvvetlerindeki grev ve işe gitmeme iylemlerinin de etkisiyle işlenen 32 cinayet ile ilgili tutuklama da yapılmadı.

Kasırga ayrıca adanın elektrik sisteminin çökmesine sebep oldu ve polislerin görevli olduğu caddeleri “karanlık” ve “tehlikeli” bir hale getirdi.

Emniyet Müdürü Michelle Hernandez görevde geçirdiği sadece bir yılın ardından Pazartesi günü istifa etti ve yerel ve federal yetkililer, özellikle karanlıkta yaşayan 3.3 milyon Porto Rikolu\'yu en iyi nasıl koruyacaklarını tartışmak üzere toplantılara başladı.

Pazar günü bir basketbol sahası yakınlarında üç cesedin bulunduğu yerin yakınında oturan emekli Ramon Santiago, \"Bu çok yıkıcı oldu. Bu kadar karanlıkta barış içinde uyuyamazsın\" dedi.

Porto Riko’daki cinayet oranı, 100 bin kişi başına yaklaşık 20\'yi buluyor. Cinayetlerin yüksek olduğu ABD’de ise bu 100 bin kişi başına 3.7 kişide kalıyor.

Geçen ay soyguna uğrayan meclis üyesi Denis Marquez, \"Polisin olmaması Porto Riko\'nun güvenlik sorunlarını arttırıyor. Herkes bu güvensizliği hissediyor\" dedi.

Yeni kurulan Kamu Güvenliği Dairesi sekreteri Hector Pesquera, bu hafta polis memurları ve federal makamlarla bir araya geldi.

Pesquera,\"Porto Riko\'da suç işlenme oranı için bir analiz sürecindeyiz ve kararlılıkla çalışıyoruz\" dedi.