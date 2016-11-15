Margaret Atwood’dan Aslı Erdoğan’a mektup: Yalnız değilsin

Her yıl 15 Kasım'da Tutuklu Yazarlar Günü'nü anmak amacıyla dünya genelinde "sadece kendilerini ifade ettikleri için haksız tutuklamalar, saldırılar, taciz ve şiddetle karşı karşıya kalan yazarlar" için kampanya yürüten PEN, bu yılki kampanyasını Türkiye'den Aslı Erdoğan, Mısır'dan Ahmed Naji, Honduras'tan Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa, İsrail'den Dareen Tatour ve Çin'den Gui Minhai için düzenliyor.

Kampanya kapsamında dünyaca ünlü yazarlar Margaret Atwood, Hanan Al Shaykh, Gioconda Belli, Jennifer Clement ve Salil Tripathi, beş yazarla dayanışmak amacıyla birer mektup kaleme aldı.

Margaret Atwood'un Aslı Erdoğan'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Senin gibi, ben ve birçok diğer yazar da edebiyatın adalet arayışına ilham verebileceğine, hoşgörüyü yeşertebileceğine, insanların sempati ve anlayışını derinleştirebileceğine inanıyoruz. Hapishanede olsan da yalnız değilsin: Özgürlüğün için savaş veren dünya genelindeki tüm PEN yazarlar topluluğu senin yanında."

Tutuklu Yazarlar Günü, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in Hapishanedeki Yazarlar Komitesi tarafından 1981 yılında anılmaya başlanmıştı.

Bu gün çerçevesinde, ifade özgürlüğüne dikkat çekilmesi ve tutuklu ya da öldürülmüş yazarların hak arayışı için harekete geçilmesi hedeflenmişti.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, 15 Kasım 2015'ten bu yana en az 35 yazarın yazdıkları kitaplar nedeniyle öldürüldüğünü belirtiyor.

PEN'in Hapishanedeki Yazarlar Komitesi'nin Başkanı Salil Tripathi şöyle diyor:

"Yazarlar, yazmak istedikleri zaman yazabilmelidirler. Hapishanede tutulmamalıdırlar.

"Buna karşın, bugün yüzlerce yazar, ifade ettikleri şeyler otoritelerin keyfini kaçırdığı, muktedirleri tahkir ettiği, hükümetlerin sinirini bozduğu için cezaevinde. Birçoğu da ya yıldırılmaya çalışılıyor ya da kovuşturmayla karşı karşıya.

"Yazarlar toplum vicdanının bekçisidirler. Özgür kalmaları gerekir. Onların yeri cezaevleri değil, kalem ile kağıdın, daktilonun, klavyenin yanıdır.

"Her yıl olduğu gibi bugün de tüm PEN topluluğu, dünyanın neresinde olursa olsun, işini yapmaktan alıkonulan tüm yazarların özgürlüğü için savaşacağını tek ses halinde söylemektedir."

PEN üyesi olan ve kitapları dünya genelinde birçok dile çevrilen yazar Aslı Erdoğan, 17 Ağustos tarihinde gözaltına alınmış, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "terör örgütünün propagandasını yapma" suçlamaları da bulunan Aslı Erdoğan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.