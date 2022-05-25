Margaret Atwood'un 'Damızlık Kızın Öyküsü' kitabı yakılamayacak şekilde tekrar basıldı

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ABD'de bazı eyaletlerde muhafazakar siyasetçilerin çeşitli kitapların okullarda okutulmasını yasaklatmasının ardından yazar Margaret Atwood, en ünlü eseri 'Damızlık Kızın Öyküsü' romanının 'yakılamaz' versiyonunu çıkarttı.

Penguin Yayınevi'nin YouTube kanalında yayımlanan videoda Atwood'un kitabını alev silahı ile yakmaya çalıştığı görülüyor.

Penguin Random House, kitabı tanıtırken, ''ABD genelinde ve dünyada kitaplar büyük bir sınavla karşı karşıya. Kitaplar yasaklanıyor; hatta yakılıyor. O yüzden biz de yıllardır yasaklanan bir kitabın özel bir versiyonunu hazırladık'' ifadelerini kullandı.

Yayıncı, yakılamayan kitabın sansüre karşı bir sembol olmasını istediklerini belirtti.