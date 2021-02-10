Margaret Atwood'dan Zoom duruşmasına kedi filtresiyle katılan avukatla ilgili esprili paylaşım: Ben aslında kediyim, insan filtresini kaldıramıyorum

"The Handmaid's Tale" romanının yazarı Margaret Atwood, Zoom üzerinden gerçekleşen duruşmada yavru kedi filtresini kaldıramayan avukatın ardından "Ben de aslında bir kediyim. Üstümdeki insan filtresini kaldıramıyorum" dedi.

ABD'nin Texas eyaletinde Zoom üzerinden gerçekleşen bir duruşmada yavru kedi filtresini kaldıramayan ve "Ben kedi değilim" ifadelerini kullanan avukat viral oldu.

Yazar Margaret Atwood da Twitter üzerinden Zoom görüşmesini alıntılayarak esprili bir paylaşım yaptı. Atwood "Öte yandan ben aslında bir kediyim. Üstümdeki insan filtresini kaldıramıyorum" yazdı.