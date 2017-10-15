Margaret Atwood Barış Ödülü'nü törenle aldı

Alman yayınevleri ve kitapçılarının çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından verilen Barış Ödülü'nün bu yıl sahibi Kanadalı yazar ve şair Margaret Atwood oldu.

Margaret Atwood, Barış Ödülü'nü aldığı törende yaptığı konuşmada siyasi mesajlar verdi. Atwood, Frankfurt Kitap Fuarı'nın kapanışında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "tuhaf tarihi bir dönemden geçildiğini" söyledi. 77 yaşındaki yazar, özellikle ABD'deki siyasi duruma atfen "nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyoruz. Kim olduğumuzu da tam olarak bilmiyoruz" dedi. Soğuk Savaş sırasında bile her türlü eksikliğe rağmen ABD'nin özgürlük ve demokrasinin sembolü olduğunu hatırlatan Atwood, bu dönemin artık kapandığını dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıldan sonra "Damızlık Kızın Öyküsü" (The Handmaid's Tale) romanın yine güncel bir hale geldiğini söyleyen Atwood, erkekler tarafından kontrol edilen parlamentoların geriye gitmek, özellikle de 19'uncu yüzyıla dönmek hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Margaret Atwood, 1985 yılında yayımlanan ve dünya çapında tanınmasını sağlayan "Damızlık Kızın Öyküsü" adlı romanında, totaliter, kadınların sadece çocuk doğurduğu ve hiçbir hakkının olmadığı bir dünyayı anlatıyordu. Atwood konuşmasında, kasvetli romanlarında çoğunlukla Grimm Masalları'ndan etkilendiğini söyledi.

Ödülü Eva Menasse takdim etti

Margaret Atwood'a ödülü Avusturya kökenli Berlinli yazar Eva Menasse tarafından takdim edildi. Menasse, Atwood anlatımının "gerçekçi, hakiki ve hep biraz da örnek nitelikte" olduğunu söyledi. Menasse, Atwood'un eserlerinin siyasi etki yaratabilecek edebiyatın nasıl olması gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller ise Atwood'un romanları sayesinde eğer barışçıl bir şekilde birlikte yaşam için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmezsek, dünyanın ne kadar kasvetli bir yer olabileceğini gördüğümüzü söyledi.

"İnsanlık, adalet ve hoşgörü"

Alman Yayıncılar Birliği, ödülün Margaret Atwood'a verilmesine gerekçe olarak, yazarın "siyasi duyarlılığının yanı sıra tehlikeli, henüz açığa çıkmamış gelişmeler ve akımlara ilişkin dikkatini" ve "insanlık, adalet ve hoşgörü" ile şekillenen duruşunu göstermişti.

Ayrıca, çağımızın en önemli yazarların biri olarak nitelendirilen Atwood'un ütopik ve distopik eserlerinde insani çelişkileri gözlemlediği ve normal sayılan birinin nasıl insanlık dışı bir hale gelebildiğini gösterdiği ifade edilmişti.

Şimdiye kadar kitapları 30 dile çevrilen Margaret Atwood, Kanada'nın en başarılı yazarı sayılıyor. Roman, öykü, deneme, tiyatro oyunu, senaryo ve çocuk kitapları yazan Margaret Atwood, ayrıca çevreyi koruma konusundaki aktivist kimliği ile de tanınıyor.

Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk da ödül almıştı

1950 yılından beri verilen 25 bin euro tutarındaki ödüle 1997 yılında Yaşar Kemal, 2005 yılında da Orhan Pamuk layık görülmüştü.

Almanya içinden ve dışından yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen Barış Ödülü'nü alanlar Hermann Hesse, Jürgen Habermas, Astrid Lindgren, Amos Oz, Mario Vargas Llosa, Mehudi Menuhin, Max Frisch gibi isimler bulunuyor.

Margaret Atwood bu ödüle layık görülen 10'uncu kadın oldu.

dpa/epd/JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe