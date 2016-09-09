'Mareşalin locası' yıkıldı; AKP'li vekil ''Atatürk'ün Meclis’te üniformalı resminin olması doğru değil'' dedi

15 Temmuz’daki bombalı saldırıda ağır hasar alan Meclis’in yeniden onarım çalışmasında mimari projeye uygunluk tartışması çıktı. AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, darbe girişimi sırasındaki bombalamadan zarar görmemesine rağmen hiltiyle yıkılan locada bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün mareşal üniformalı resminin yerine konmayacağını açıkladı.

Hürriyet'ten Bülent Sağıroğlu'nun haberine göre, Atatürk’ün mareşal üniformalı tablosuyla gündeme gelen muhalefet kulisindeki loca, bombalardan zarar görmemesine karşın hiltiyle yıkıldı.

Loca, 2002’de AKP'nin iktidara gelmesinin ardından mareşal üniformalı Atatürk tablosuyla tartışılmıştı.

Muhalefetten bazı milletvekillerinin “Mareşalin locasına geçelim” diyerek kullandıkları alan, iki gün önce yıkıldı.

Meclis yetkilileri, locanın 1980 sonrası yaptırıldığını savunarak, binanın projeye uygun hale getirildiğini iddia ettiler. Ancak TBMM binasının özgün proje krokisi ile 1940’lı yıllarda çekilen fotoğraflarda loca bulunuyor.

Güvenlikten sorumlu AKP'li İdare Amiri Salim Uslu, onarımdan sonra üniformalı Atatürk tablosunun eski yerine asılmayacağını belirtti. Uslu, “Atatürk’ün Meclis’te yüzlerce sivil resmi varken üniformalı resminin oraya konması doğru değil. Esas sorun Meclis’te üniformayı temsil eden mekanizmaların ortadan kaldırılmasıydı. O resim kışlada olur, hiçbir şekilde Meclis’te olmaz” diye konuştu.