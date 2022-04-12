'Mareşal Çamur', Rus ordusuna karşı: Ukrayna'da karlar eriyor, Rus zırhlıları çamura saplanıyor

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'nın işgalinde kullanmak için ülkeye soktuğu bazı tank ve zırhlı araçların çamura saplanmaya başladığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre Rusya'da karın erimeye başlayıp "her şeyi çamura çevirmeye başladığı" döneme 'Rasputitsa' deniliyor. Çoğu zaman bu ifade Rusça'dan diğer dillere, "Yolların var olmayı bıraktığı zaman" diye çevriliyor. Ukraynacada da bu döneme "bezdorijza" deniliyor ve bu sene Rusya'nın işgali ile aynı döneme denk geldi.

Habere göre Rus ordusu 'Rasputitsa'nın etkilerini sahada yaşamaya başladı. Tank ve zırhlı araçların çamur nedeniyle sadece asfaltlı yolları kullanabildiği; yoldan çıkanların ise sıklıkla çamur saplandığı belirtildi.

The Guardian bu sebeple birçok askeri aracın terk edildiğini; daha sonra da Ukraynalı çiftçiler tarafından ele geçirildiğini ifade etti. Ukrayna, şu anda Rusya'nın işgalinden önce sahip olduğundan daha fazla tanka sahip olduğunu iddia ediyor.

Çamurlu şartlara ağır killi toprak ve kötü drenaj sebep oluyor. Bu çamurlu günler Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta hayatın alışılan bir parçası.

2. Dünya Savaşı'nda 'Rasputitsa', Nazi Almanyası'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarında ilerlemesini yavaşlatmıştı.