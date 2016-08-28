Mareşal Çakmak Asker Hastanesi'nin adı değişti

Darbe girişimi ardından askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi kararı doğrultusunda bölgeye hizmet veren 225 yatak kapasiteli Mareşal Çakmak Asker Hastanesi’nin adı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Tabela değişikliği yapılan merkez Palandöken ilçesindeki hastane, 29 Ağustos pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacak. Erzurum’da 181 yıldır hizmet veren askeri hastane, son uygulama ile tarihe karıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Palandöken, Numune, Nene Hatun Kadın Doğum, Göğüs, Bölge Eğitim ve Araştırma gibi bağımsız hizmet verecek olan Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde devir- teslimin yapılmasıyla birlikte Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hulki Aşır başhekimliğe atandı. Hastanede 22 askeri doktorun görev yapmaya devam edeceğini hatırlatan yetkililer, eksik olan, fizik tedavi, göz hastalıkları ve ortopedi gibi servislere doktor takviyesi yapıldığını bildirdi. Yetkililer, şu bilgileri verdi:

"Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’nde hangi doktor eksiği varsa Palandöken Devet Hastanesinden anında takviye yapılacak. Askeri hastanede görevli ve hepsi dalında başarılı olan doktorlarımız görevlerine devam edecek. Bölgede 13 ildeki yaklaşık 5 milyon hastaya hizmet veren Atatürk Üniversitesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken, Numune, Nene Hatun Kadın Doğum, Göğüs ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi 2 bini buluyor."

ERZURUM’DA 181 YILDAN BERİ ASKERİ HASTANE VARDI

Erzurum’da ilk olarak 1835 yılında Asker Hastanesi açıldı. 1875’te Yoncalı Kışla’da Asker Hastanesi faaliyete başladı. 1883’de Sultan Abdülaziz zamanında Erzurum Merkez Hastanesi, 1902’de Mevki Hastanesi adlarını aldı ve 1911’de yatak kapasitesi 500’e çıkarıldı. Birinci dünya savaşında Ruslar tarafından tahrip edilen hastane 1920 yılında 15’inci Kolordu Hastanesi oldu. Hastane 1925 yılında Harbiye Kışlasına, şimdiki İç Tedarik Bölge Başkanlığı binası taşındı ve 330 yataklı Müstahkem Mevki Hastanesi adı verildi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında Erzurum’un kalkındırılması amacıyla yaptırılan Erzurum Meclis-i Umumi binası, 1930 yılında hastane binası olarak TürkSilahlı Kuvvetleri’ne devredildi. 1936’da yılında inşaatı tamamlanan hastanenin açılışı 1937’de dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yapıldı. T.B.M.M. kararı ile hastaneye ’Mareşal Çakmak Asker Hastanesi’ adı verildi. Mareşal Çakmak Asker Hastanesi 1937’den 2000’e kadar Hastaneler Caddesi’ndeki tarihi binada hizmet verdi. Palandöken İlçesi’nin Yenişehir semtinde yaptırılan son Mareşal Çakmak Asker Hastane ise 12 Temmuz 2000’de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasim Betir tarafından açılmıştı. Hastanenin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesiyle birlikte asker hastanesi tarihe karıştı.