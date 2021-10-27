Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, lider olmaktan hem mutlu hem de gururlu olduklarını belirterek, "Tabii ki tepede kalmanın kolay olmayacağının, zor olacağının farkındayız. Bu yönde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Bordo-mavili futbolcu Marek Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'un Slovak futbolcusu, lider olmaktan hem mutlu hem de gururlu olduklarını belirterek, "Tabii ki tepede kalmanın kolay olmayacağının, zor olacağının farkındayız. Bu yönde çalışmalara devam ediyoruz. Burada işime odaklanmış durumdayım. Hayatımın tadını çıkarmaya ve işimi tamamen iyi derecede yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Uğurcan Çakır'ın harika bir kaptan olduğunu dile getiren Hamsik, "Hem burada yetişmiş hem de buranın yetiştirdiği en önemli oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla onunla beraber olmaktan çok mutluyuz. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız da var. Sadece hep beraber birimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamsik, 34 yaşında olmasına karşın çalışma temposunun yüksekliğiyle ilgili soruya ise, "Aslında profesyonel futbol kariyerine baktığınızda daha farklı süreç görüyorsunuz. Sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süresi, sizin fit kalmanız ya da kendinize bakmanız için yeterli süreç değil. İdman ile birlikte yediklerinize, içtiklerinize, uykunuza yani hayatınızın tamamına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben de yaşımı düşündükçe bunlara dikkat ederek bu şekilde yaşamaya çalışıyorum" cevabını verdi.

"Abdülkadir Ömür bence Türkiye’nin en büyük yeteneklerinden bir tanesi"

Birçok oyuncunun Çin'i son durak olarak görmesi ancak kendisinin daha sonra Avrupa'ya dönmesine ilişkin Hamsik, "Belki de benim aklımda olan oydu. Çoğu insanın son durak olarak gördüğü bir yer Çin. Ben de kontratımı erken sonlandırdım. Tekrar üst seviyede oynamaya devam etmek istedim. Türkiye’de büyük takımın formasını giyiyorum. Bu formayla şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı

Hamsik, takımdaki genç oyunculara rol model olması, Berat ve Abdülkadir Ömür'ün de kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarınız sizden bu kadar güzel sözlerle bahsedince mutlu olursunuz. Ben de arkadaşlarımdan bu sözleri duyunca mutlu oluyorum. Berat’a geldiğimde ilk başta ona da söylemiştim, 'Eğer böyle devam edersen, bu şekilde üstüne koya koya devam edersen milli takıma da mutlaka gideceksin' demiştim. Zaten milli takıma seçildi orada da oynadı. Onun için çok büyük adım oldu. Abdülkadir Ömür bence Türkiye’nin en büyük yeteneklerinden bir tanesi. Zaten ne kadar yetenekli olduğunu herkes görüyor. Son maçta bizim için kilit roldeydi, o da bize son maçta yardımcı oldu."

Sakatlığı yeni atlatmasına karşın Göztepe maçında sahada olmayı istediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Hocamla yaptığım çok özel bir konuşma değildi aslında. Zaten hocayla aramızda yaptığımız sürekli konuşmalar. Tabii ki ben de her oyuncu gibi kulübede olmaktansa ilk 11’de oynamayı tercih ettiğimi söylemiştim" şeklinde konuştu.

Hamsik, daha önce forma giydiği Napoli'nin de namağlup lider olmasıyla ilgili, "İki takım da şu an lider. Umuyorum şu anda böyle bitirecekler. Sezon sonunda böyle biterse aynı anda iki partiyle ben de bunu kutlamış olacağım" dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Hamsik, "Tüm şehrin hayalinin şampiyonluk olduğunun ve beklentilerinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Şu anda sadece 10 maç tamamlandı. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. Mutlaka bu takımın berabere kalacağı ya da kaybedeceği maçlar da olabilecektir. Benim taraftarlardan beklentim, kötü gittiğinde, istemediğimiz şekilde kaybettiğimiz maçlardan sonra onlardan bu desteği bekliyoruz. İlk sıradayız. İlk sırada olmanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Önemli olan işin sonunda ilk sırada kalabilmek. Ama şu anda liderliğin tadını çıkartıyoruz" dedi.