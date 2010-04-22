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Yaşam

Mardin'nde polis aracı tarandı: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'de devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz kişilerce tarandı. Olayda 2 vatandaşta yaralandı.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Mardin'in Kızıltepe ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1 ağır 2 polis memuru ile 2 vatandaş yaralandı.


Kızıltepe Kaymakamı Osman Tunç, İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis otosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını söyledi.


Saldırıda biri ağır 2 polis memuru ile 2 vatandaşın yaralandığını kaydeden Tunç, yaralıların Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.


Bu arada, Vali Hasan Duruer, Kızıltepe'ye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

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