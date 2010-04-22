Mardin'nde polis aracı tarandı: 1'i ağır 4 yaralı

T24 - Mardin'in Kızıltepe ilçesi İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1 ağır 2 polis memuru ile 2 vatandaş yaralandı.





Kızıltepe Kaymakamı Osman Tunç, İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan polis otosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını söyledi.





Saldırıda biri ağır 2 polis memuru ile 2 vatandaşın yaralandığını kaydeden Tunç, yaralıların Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.





Bu arada, Vali Hasan Duruer, Kızıltepe'ye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

