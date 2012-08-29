Mardin'li Şeyhmus'un Oxford bursunu annesi tandırda yaktı!

Mardinli genç ressam Şeyhmus Kino'nun Oxford Üniversitesi’nde burslu okuma hayali yarım kaldı. Annesi burslu okuma teklifini yanlışlıkla tandır ateşinde yaktı.

Kızıltepe İlçesi'ndeki Mezopotamya Lisesi'nden bu yıl mezun olan Şeyhmus Kino, Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenen ve dünyanın bir çok ülkesinden yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı 'Hayal dünyasında serbest çalışmalar' adlı resim yarışmasında birinci oldu.

Fabrika işçisi baba ile ev kadını annenin 5 çocuğundan biri olan Şeyhmus Kino, birincilik ödülü olan 350 bin lira tutarındaki Afrika'da açlıkla mücadele eden Somali'ye bağışlamasıyla da bir anda dikkatleri üzerine çekti. Aradan geçen süre içerisinde resim yeteneği nedeniyle Oxford Üniversitesi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından bir çok üniversiteden burslu eğitim teklifi alan Şeyhmus Kino, bu teklif yazılarını bir dosya haline getirerek evindeki kitapların arasına koydu.

Bu yıl gireceği üniversite sınavı için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Kino, "Sınava girdim ancak migrenim olduğu için sanırım stresten olacak ki baş ağrım başladı. Ve sınavı yarıda terk etmek zorunda kaldım. Eve geldiğimde üniversitelerden gelen teklifleri değerlendirmek için dosyayı bıraktığım yere gittim. Ancak dosyanın yerinde olmadığını gördüm. Dosyanın nerede olduğunu anneme sorduğumda ise dünyam yıkıldı. Annem, tandırda ekmek pişireceği zaman, önceden eski gazete ve kağıtlarla tandırda ateş yakardı. O gün yine odama gelmiş ve kitaplarımın arasındaki dosyayı da eski kağıt zannederek tandırda yakmış" dedi.

Olayın aslını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşayan anne Leyla Kino, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşurken, "Okullar kapandığı için ekmek yaptığımda her zaman çocuklarımın kitaplarını tandırda yakıyordum. Dün de tandırı yakmak için çocukların kitapları arasından bazı kağıtları tandırda yaktım. Oğlum da kaybolan belgeleri sorunca yaktığım belgelerin onlar olduğunu anladım. Kendimi nasıl affedeceğimi bilmiyorum. Kendi elimle çocuğumun geleceğini yaktım. Maddi durumumuz da iyi değil. Özel üniversitelerden bize yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Hayalleri yanan Kino, yardım bekliyor

Üniversitelerin burslu eğitim tekliflerini yakan annesini teselli etmeye çalışan Şeyhmus Kino, ortada kalmanın şokunu üzerinden atamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Belgelerde gideceğim üniversitelerde kiminle görüşeceğim, kiminle irtibat kuracağım bilgiler vardı. Ama o belgeler olmayınca ben de Oxford Üniversitesini telefonla aradım, ancak yardımcı olan kimse olmadı. Daha önce birçok yarışmaya katıldım. Ve hepsinde birinci oldum. Hatta birinden yaklaşık 350 bin TL ödül aldım ve bu ödülü Somali'ye bağışladım ama bugün ne yazık ki üniversitelerle görüşmek için Ankara ve İstanbul'a gidecek yol param bile yok. Yetkililerden ve üniversite yönetimlerinden yardım bekliyorum."

Milli Eğitim Müdürü: Çok üzüldüm

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bahçıvancı ise, Oxford Üniversitesi'nden Şeyhmus Kino'ya davetiye geldiğini doğrulayarak, onu bizzat tebrik ettiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bahçıvancı, "Yeteneğinden dolayı bir çok üniversite kendisine davetiye göndermişti. Bu davetiyelerin kazara annesi tarafından yakılmasına bizlerde çok üzüldük. Kendisine yardımcı olmayı çok isterdik, ancak bizim de elimizden bir şey gelmiyor" dedi.