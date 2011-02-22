Mardinli N.Ç AİHM yolunda!

T24 - 26 kişinin cinsel saldırısına uğrayan 13 yaşındaki N.Ç.’nin gerekçeli kararında, küçük kızın tehdit edildiği için bir kişiyle cinsel ilişki kurması ‘rıza’ sayıldı. Sanık da 5 yıl daha az ceza aldı.



Mardinli N.Ç yaşanan 'gerekçeli karar skandalı'ndan sonra davasını AİHM'ne götürmeye karar verdi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin N.Ç davası ile ilgili kararında tartışma yaratacak bir ayrıntı daha çıktı. Mahkeme, N.Ç’nin “Benimle birlikte olmazsan diğer insanlarla ilişki kurduğunu ailene söylerim” diye tehdit eden sanık Rıdvan Bayraktar’la birlikte olmak zorunda kalmasını, “rızasıyla ilişki kurmak” olarak niteledi. Mahkeme, bu kararına gerekçe olarak, evli bir kadına başkalarıyla cinsel ilişki kurduğunu kocasına söylemekle tehdit ederek tecavüz eden adama beraat veren 1983 tarihli bir Yargıtay kararına dayandı.



Tehditle tecavüz suçunu işlemesi halinde 10 yıldan az olmamak üzere hapse mahkum edilecek olan sanığa bu yorum doğrultusunda 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası öngören düzenlemeye göre ceza verildi. Gerekçeli kararda, N.Ç.’nin duruşmalarda, Rıdvan Bayraktar ile ilişkiye girmesi konusunda, “Sanık bana fiziksel şiddet kullanmadı. Ancak diğer insanlarla olan ilişkimi aileme söyleyeceğini belirterek tehdit etti ve benimle birlikte oldu” dediği anlatıldı.





“Evli kadın” içtihadı



Kararda, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 1983 tarihli içtihadına göre ise bu durumun tehdit anlamını taşımadığı savunuldu. Mahkeme sanık Bayraktar’a “15 yaşından küçük çocukla rızasıyla cinsel ilişki kurmak” suçundan ceza verdi. Tehditle cinsel ilişki kurduğu kabul edilmesi halinde en az 10 yıl hapse mahkum edilecek olan Bayraktar, en hafif ceza olan 5 yıla mahkum edildi. İyi hal indirimi ile bu ceza 4 yıl 10 aya düştü.





N.Ç davasını AİHM’e götürüyor



Mardinli N.Ç.’nin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, davanın 8.5 yıl sürdüğünü söyledi. Baydemir şöyle konuştu: “Bu süre zarfında çocuk 12 yaşından 20 yaşına geldi. Bir sürü şey değişti Türkiye’de ama, maalesef zihniyetin değişmediğini, yargının yine Türkiye’deki insanların adalet duygusuna zarar verdiğini ifade etmem gerekiyor. 34 sayfadan oluşan gerekçeli kararda 34 sayfanın her bir satırına sinmiş cinsiyetçi, eril bir dilin olduğunu söylemem lazım. Hiçbir biçimde çocuğu ve kadını koruyan bir yaklaşım asla söz konusu değil. Çocuğun ne kadar ciddi örselendiği ve zarar gördüğü ispatlanmasına rağmen, sanıkların bir çoğu üzerinde ciddi indirimlere gidildi, bazıları beraat etti.” Baydemir, “İşte güvenlik görevlileri, yazı işleri müdürü var. Ve bariz bir biçimde alıkoyma suçu var. Buna rağmen sanıkların tamamı, ’alıkoyma’ suçundan zaman aşımı hükümleri uygulanarak kurtuldu. Bu nedenle bu bölüm bakımından biz Yargıtay aşamasını beklemeden hazırlığımızı tamamladık. AİHM’e 2- 3 gün içinde dosyayı gönderiyorum.”





Mardin’de ‘kız futbol okulu’ açıldı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Mardin’de kız futbol okulu açıldı. Türkiye’deki 85 ayrı merkezde açılan okullarda 1999-2000 yılı doğumlu 11- 12 yaşında olan kızlar bu okullardan faydalanabilecek. Mehmet Bozan, Kız Futbol Okulu’nda oluşturulacak takımın başına getirildi. Bozan, TFF tarafından açılan kız futbol okulunda haftada 2 gün birer saat olarak 4 ay boyunca Mardinli kızlara futbol öğreteceğini söyledi. Futbolun sadece erkeklere özgü bir spor olmadığını belirten antrenör Mehmet Bozan, “Bu işi kızların da yapabileceğini kanıtlamak istiyoruz ve bayan futbolunu yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.





