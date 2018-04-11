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'Mardinli Monroe' Haymana'da

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- HOLLYWOOD yıldızı Marilyn Monroe gibi giyindiği için 'Mardinli Monroe' lakabıyla anılan Melek Akarmut, Ankara'nın Haymana ilçesine geldi

11 Nisan 2018 14:44

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- HOLLYWOOD yıldızı Marilyn Monroe gibi giyindiği için \'Mardinli Monroe\' lakabıyla anılan Melek Akarmut, Ankara\'nın Haymana ilçesine geldi. Akarmut, güzelliğini pekiştirmek için Haymana\'daki kaplıcalara geldiğini söyledi.
ABD\'li ünlü aktris Marliyn Monroe\'ye benzerliği ile dikkat çeken Mardinli 4 çocuk annesi ev kadını Melek Akarmut, Ankara\'nın Haymana Belediyesi\'nin daveti üzerine ilçeye geldi. Melek Akarmut, güzelliğini pekiştirmek için kaplıcalara geldiğini söyledi. Haymana Kaplıcaları\'ndan çok memnun kaldığını ve bundan sonra da sık sık geleceğini belirten Melek Akarmut, \"Haymana ilçesindeki termal suları, cildi gençleştirici, yaşlılık geciktirici özelliğinin yanı sıra romatizma, kalp ve kan dolaşımı, nevralji, solunum yolu, kadın hastalıkları ile sinirsel hastalıklara ve kas yorgunluğuna iyi geliyor\" dedi.

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