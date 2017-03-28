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‘Mardinli Marilyn Monroe’ kapı kapı dolaşıp ‘evet’ oyu istedi

"Ekonomimizin devamı için ‘Evet' demenin, sandıktan ‘Evet' çıkmasının ülkeme daha faydalı olacağını düşünüyorum"

28 Mart 2017 17:49

Mardin'de yaşayan ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut, kentteki esnafları tek tek dolaşarak, “Evet”e destek istedi.

Mardin'de ikamet eden ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle vatandaşların dikkatini çeken 4 çocuk annesi Afyonlu Melek Akarmut, “Evet” için sokağa çıktı.

Referandum için bireysel kampanya başlatan Akarmut, kentteki tüm esnafları dolaşıp, kapıları çalarak, “Evet”e destek istedi. Vatandaşlara, referandumda neden “Evet” demeleri gerektiğini anlatan Akarmut, sandıktan çıkacak sonucun Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Akarmut, Nisan’da yapılacak referandumun Türkiye için çok kritik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye geçmişte çok büyük acılar çekti. Ülkemiz cenderelerden geçti. 15 Temmuz'da yaşananlar bunun en büyük örneğidir. 15 Temmuz'dan önce de çok darbe gördü bu ülke. Binlerce masum insan zindanlara atıldı. Binlerce insan faili meçhul cinayetlere kurban gitti. Ekonomik olarak çok büyük acılar yaşadık. Büyük krizlerden geçtik. Terör olaylarıyla kentlerimiz yıkıldı, insanlarımız göç etmek zorunda kaldı."

"Ekonomimizin devamı için ‘Evet' demenin, sandıktan ‘Evet' çıkmasının ülkeme daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de insanları ikna etmek için şehrimizde geziyorum. İnsanlara bunu anlatabilmek için kendi çabamla çıkıp ‘Evet'i anlatmaya çalışıyorum."

"İnsanlara ‘Evet'in ne olduğunu anlatabilmek için sokak sokak kendi imkanlarımla geziyorum. Buradan da tüm ülkeye, Mardin halkına çağrıda bulunmak istiyorum, Herkesi ‘Evet'te birleşmeye çağırıyorum."

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