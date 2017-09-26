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Mardinli hacılara valiz şoku

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- SUUDİ Arabistan'da hac vazifelerini yerine getirdikten sonra Mardin'e dönen hacılar, uçaktan inmelerinin ardından bekledikleri valizlerini bulamadı

26 Eylül 2017 20:53

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- SUUDİ Arabistan\'da hac vazifelerini yerine getirdikten sonra Mardin\'e dönen hacılar, uçaktan inmelerinin ardından bekledikleri valizlerini bulamadı. Valizlerin, yoğunluku nedeniyle Suudi Arabistan\'da indirildiği daha sonra gönderileceği belirtildi.
Suudi Arabistan\'da hac görevini yerine getiren 400 kişilik Mardinli hacı kafilesi, dün akşam saatlerinde Mardin Havalimanı\'na geldi. Valizlerini almaya giden hacılar, bulamayınca havayolu şirketinin kayıp eşya bürosuna başvurdu. Yetkililer, bagaj yoğunluğu nedeniyle valizlerin Suudi Arabistan\'da uçaktan indirildiğini, daha sonra gönderileceği bilgisini verdi. 
Yakınlarına hediyelik eşyalar, hurma, zem zem suyu getirdiklerini ve bunların hepsinin valizlerinde olduğunu söyleyen hacılar ise sorunun bir an önce çözülmesini istedi.
 

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