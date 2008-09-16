Mardinli engelliler üretiyor

Türkiye'de özürlerini gerekçe göstererek sokakta dilenen binlerce insan varken, Mardinli engelliler bu durumlarına aldırmadan Avrupa Birliği'ne proje üretiyorlar.



Mardinli özürlülerin çalışma azmi engel tanımıyor. Telkari (gümüş işçiliği) sanatı ile ön plana çıkan Mardin'de özürlüler, yaptıkları birbirinden değerli gümüş işlemeleri Avrupa ülkelerine satıp para kazanıyorlar. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk, kültürel mirasın korunması ve hibe sözleşmesi kapsamında bugüne kadar Avrupa Birliğine sunulan 5 projeden 2'si için 173 bin Euro para aldıklarını söyledi. Hazırladıkları projelerle 130 engelliyi istihdam ettiklerini anlatan Anuk, "Derneğimize 7 bin 512 özürlü kayıtlı. Bu insanları dilendirmek yerine topluma yararlı birer fert haline getirmek için büyük çaba sarfediyoruz. Her sene yaklaşık 750 bin yerli ve yabancı turist Mardin'i ziyaret ediyor. Mardin'in hem tanıtılmasına hem de kalkınmasına biz de kendi gücümüzle destek veriyoruz." dedi. Gümüş ürünlerini başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Japonya gibi birçok ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Anuk, çalışan özürlülerin de ayda 400 YTL gibi bir para kazandıklarını ifade etti.



Maharet ve sabır isteyen telkari sanatına gönül verenlerden Nilay Bingül 8 yıl önce Sakatlar Derneği'nin açtığı kursa katılmış. Bingül, azmi ve kararlığı ile telkari sanatını kısa zamanda öğrenerek usta olmuş. Özürlü olduğu için sürekli evde kaldığını anlatan Bingül, " Kurs sonrası çalışmaya başladım. Özürlüyüm ama artık ayaklarımın üzerinde durmasını öğrendim. Kazandığım para ile aile bütçeme katkı sağlıyorum." diye konuştu. 33 yaşındaki Yıldız Batı ise kurs sayesinde iş sahibi olarak aile bütçesine katkı sağlayanlardan bir diğeri. Bir yandan kardeşlerinin okul masraflarını karşılayan Batı, şimdi her genç kız gibi evlilik hayalleri kurarak, kazandığı parayla çeyizlerini aldığını söylüyor. Batı, "Özürlü olmak değil, özrünü kullanıp dilenmek ayıp" diyerek sokakta dilenenlere mesaj gönderiyor. Telkari ustası Selahattin Dağ da, "Özürlüyüm diye karamsar bir hayat yaşıyordum. Kurslara katılınca ufkum genişledi. 4 ay sonra düğünüm olacak. Onun için gece gündüz çalışıp para kazanıyorum." şeklinde konuştu.



