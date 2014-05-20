Mardinli Dilan 5 gündür kayıp

Mardin’in Midyat ilçesinde okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi 15 yaşındaki Dilan Kuş'tan 5 gündür haber alınamıyor.

Midyat İMKB Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Dilan, sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. Cuma gününden bu yana kendisinden en ufak bir haber alamayan ailesi polisin çalışmaları hızlandırmasını istiyor.

Dilan’ın annesi Behiye Kuş, canlarının yanması için birilerinin kızlarını kaçırdığını iddia etti.

Kızından haber alamadıkları günden beri uyumadıklarını ve yemek yemediklerini söyleyen anne, kızlarının bulunması için gelecek hayırlı haberi beklediğini söyledi.

MOBESE kameralarının izlenme çalışmasının hızlanmasını isteyen baba A. Kerim Kuş, kızının evden çıkıp okula gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Baba Kuş, "Evden çıktı okula gidiyorum dedi. Cuma gününden beri hiç haber alamıyoruz. Neredeyse bize bir haber versin. Sağ ise telefon açsın zaten telefonu biliyor. 3 günde güvenlik kamaralarından kızımın nereye gittiği veya nasıl gittiğinin belli olması lazım. Muhakkak ilçedeki kameralardan birine yakalanmış diye düşünüyoruz. Özellikle emniyetten bu konuda titiz bir çalışma bekliyoruz" dedi.