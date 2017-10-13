Mardinli bulgurcuya Avrupalı vejetaryen ve veganlardan büyük ilgi

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen gıda fuarı Anuga’ya katılan Türkiye’nin en büyük bulgur üretici ve ihracatçılarından İpek Bulgur, bir çok kesimin yanında, vejetaryen ve veganlardan da büyük ilgi gördü.

Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen Anuga 2017 fuarında, kısırdan aşureye, mercimek köftesinden tabule salatasına onlarca çeşit bulgur yemeğinden örnekler sunarak Avrupalı ziyaretçilere bulguru tanıtan İpek Bulgur, fuarın en çok ilgi gören firmalarından biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vejetaryen ve vegan yiyecek kategorisinde potansiyel müşterilerin büyük ilgisini çeken İpek Bulgur’un Anuga’daki standı aynı zamanda bulguru soğuk gıda zincirine dahil etmek ve ürünleri Avrupa çapında dağıtım ağına sokmak isteyen firmaların akınına uğradı.

Yıllık 70 bin ton üretimiyle Türkiye’nin bulgur devi haline gelen İpek Bulgur, büyük çoğunluğu Ortadoğu ülkelerine olmak üzere, yıllık 40 bin ton bulgur ihraç ediyor. Dünyanın en büyük bulgur üretim tesisine sahip marka, üretiminin yüzde 45’ini Ortadoğu’da Irak, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Almanya ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyor.

Tüm üretimini Mardin Ovası’nın demir ve mineral bakımından oldukça zengin topraklarında yetiştirilen özel buğdaydan yapan İpek Bulgur, kalite ve ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.

İpek Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, Ortadoğu’daki istikrarsızlık nedeniyle yeni pazarlar yaratmanın önemine işaret etti. Sun, Türkiye’nin dünyanın en büyük bulgur üreticisi olduğunu belirterek Türkiye’nin yüzde 25’i Mardin’de olmak üzere yıllık 1 milyon ton bulgur ürettiğini, bunun 250 bin tonunun ihraç edildiğini dile getirdi ve ekledi:

“Şimdiye kadar bulgur açısından en büyük pazar Ortadoğu pazarıydı. Benzer yemek kültürüne sahip olduğumuz Arap ülkeleri, bulgur tüketiminde ilk sırayı alıyordu.

“Ancak bölgede yaşanan istikrarsızlık üreticilerin pazar inovasyonu adına hızlı ve doğru adımlar atmasını gerektiriyor.

“Mardin bulguru, kalite ve lezzet açısından kıyas kabul etmeyecek bir değerde. Biz İpek Bulgur olarak bu değeri Avrupa’ya taşımakta kararlıyız.

“Etnik pazarın çok geniş olduğu Almanya gibi ülkeler, potansiyel bulgur tüketicisi. Avrupalılar da artık sağlıklı ve besin değeri yüksek olan bulgura giderek daha büyük ilgi gösteriyor.

“Hem soğuk salatalar hem de Anuga gibi dev fuarlarda onlara öğrettiğimiz çeşit çeşit yiyecek sayesinde bulgurun lezzetini keşfediyorlar.

“Hedefimiz bulguru Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik en önemli ihracat kalemlerinden biri haline getirmek. Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yılda 3 bin ton bulgur ihraç ediyoruz, hedefimiz bu rakamı seneye 5 bin tona çıkarmak.”

İpek Bulgur, Hannover kenti yakınlarındaki depolama alanı ile tüm Avrupa’daki dağıtımcılara ürün sağlıyor. Firmanın 1.5 milyon euro yatırım yaptığı yeni depolama alanı, ofis ve showroom’u ise Mart 2018 itibarıyla hizmete açılacak. (Fotoğraflı)