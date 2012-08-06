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Yaşam

Mardin'in kadrolu eşekleri sıcaktan bunaldı, mesai saatleri değişti

'Tarihi Mardin'de çöplerin toplanmasında kullanılan eşeklerin çalışma saatleri sıcak hava nedeniyle değiştirildi

06 Ağustos 2012 16:35

 
Tarihi Mardin'de, sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle, çöplerin toplanmasında çalıştırılan 47 kadrolu eşeğin mesai saatleri sıcak havalardan dolayı değiştirildi.
Mesai saatleri erkene alınan eşekler sabah ve akşam 4'er saat çalışıyor ve haftada bir banyo yaptırılıyor.
Mardin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadir Toparlı, eşekleri sıcağın en hissedildiği saatlerde çalıştırmadıklarını belirterek, ''Merkepler, öğlen mutlaka 4 saat dinleniyor'' dedi.
Merkeplerin bakımını 6 yıldır yapan Mehmet Turgay da işini severek yaptığını belirterek, ''Arkadaşlar saat 10 gibi görevden dönüyor. Eşeklere öğlen yemeğini veriyorum. Günde ortalama merkep başına 4 kilo arpa veriyoruz'' şeklnde konuştu.

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