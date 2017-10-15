Mardin'in dar sokaklarına belediyeden kadrolu eşek

2 yıl önce üniversiteden mezun olan Şehmus Uytun, iş bulamayınca geçici sözleşmeli olarak Artuklu Belediyesi'ne çöpçü olarak girdi. Belediye, Mardin'in sokaklarının dar oluşundan dolayı Uytun'a kadrolu eşek verdi. Eşeğiyle birlikte Mardin'in sokaklarını temizleyen Uytun, "İş arkadaşım eşek, maaşını saman ve kalacak yer olarak alıyor" dedi.

Artuklu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra iş arayan Şehmus Uytun, iş bulamayınca belediyeye İŞKUR üzerinden sözleşmeli geçici işçi olarak girdi. Posta'da yer alan habere göre hayalinde polis olmak olduğunu, bunun için çalıştığını kaydeden Sehmus Uytun, anne ve babasının hastalık nedeniyle çalışamadığını ve kız kardeşini okutmak, evin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu dile getirdi.



Şehmus Uytun, aldığı maaşın hakkını vermek gerektiği için severek çalıştığını belirtirken, Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşeğinden destek alarak Mardin sokaklarını temizliyor.





"Paramın helal olması için severek yapıyorum"



7 aydır sözleşmeli çalıştığını kaydeden Uytun, "Aldığım paranın helal olması için işimi severek yapıyorum. Mardin’in dar sokaklarına araç girmediği için eşekler ile çöp topluyoruz. Mahalle temizliği yapıyorum günde en az 8 sokak temizliyorum" ifadesini kullandı.

"Eşekler de maaşını alıyor"

Ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten Uytun, kendisinin üniversite mezunu olduğunu ve sözleşmeli çalıştığını belirtirken, sokakları temizlerken kullandığı eşeğin ise belediyede kadrolu olduğunu söyledi. Uytun, "Çalıştığım eşek evet kadrolu ama maaşlarını da alıyorlar. Eşeklerin maaşı saman ve kalacak yer. Bu konuda bir şey diyemem. Benim hayalim ailemi geçindirebileceğim bir iş. Babam geçmiş yıllarda iş yerinde rahatsızlandı ve bir daha çalışamadı. Annem de sözleşmeli işçiydi süresi dolduğu için şimdi işsiz. Bir kız kardeşim var lisede okuyor. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için ben çalışmak durumundayım" şeklinde konuştu.





"Ev geçindirmek için çalışmak zorundayım"

Şehmus Uytun, sözlerine şöyle devam etti:

'Hayallerimdeki meslek olmasa da ev geçindirmek için bu işi yapmak zorundayım. Öğle tatilinde polislik sınavlarına hazırlanıyor zaman zaman iş bakıyorum. Sabah 7.30’da mesaiye başlıyorum ve fırsat buldukça polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Akşam 17.00’a kadar çalışıyorum. Öğlen aralarında zaman zaman iş ilanlarına bakıyorum. Bazen de polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Öğrencilere mesajım ortaokuldan itibaren derslerine iyi hazırlansınlar. Hayatın ne getireceği belli olmuyor. Bir bakmışınız iş hayatına atılmış olabiliyorsunuz.'