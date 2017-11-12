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Mardin'in 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

MARDİN,(DHA)- MARDİN'in merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı 4 mahallede dün düzenlenecek operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 10

12 Kasım 2017 17:48

MARDİN,(DHA)- MARDİN\'in merkez Artuklu İlçesi\'ne bağlı 4 mahallede dün düzenlenecek operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 10.30 itibariyle kaldırıldı.
Mardin Valiliği\'nden yapılan açıklamada Artuklu İlçesi kırsal mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 11 Kasım 2017 Cumartesi günü saat: 00.01 itibari ile sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle derildi:
\"İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden Artuklu İlçesi\'ne bağlı Çukuryurt, Yukarıaydınlı, Aşağıaydınlı ve Çayırpınar kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Kasım 2017 Pazar günü saat:10.30 itibari ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.\"

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