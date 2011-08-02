-MARDİN'DEKİ SÜRYANİCE KURSU SONA ERDİ MARDİN (A.A) - 02.08.2011 - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü'nce açılan Süryanice kursunu tamamlayan 42 kursiyere sertifikaları törenle verildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedi Omay, Süryaniceyi, kilise dışında halka üniversite çatısı altında öğretmeyi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçmişte Süryani halkının çok sıkıntılar çektiğini ifade eden Omay, ''Tarihi bir adım atmış olduk. Halka yönelik kilise dışında Süryaniceyi üniversite çatısı altında öğretmeyi başarmış olduk'' diye konuştu. Yaşayan Dinler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım da Mezopotamya ve Ortadoğu'nun 3 kutsal dilini akademik bir ortamda yaşatmaya çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ''Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra yerine ikame edilen sistemi tekçi bir zihniyetle hakim kılmak isteyen yönetimler, Arap dilini camiye, Süryani dilini kiliseye, Kürt dilini de eve hapsetmekle etkisiz hale getirmeye çalışmışlardır'' diye konuştu. Kursa katılan 42 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını kaydeden Yıldırım, sertifikaları Türkçe ve Süryanice hazırladıklarını söyledi. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.