Mardin'deki Suriyeli engelliler unutulmadı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde Suriyeli 3 engelli kardeş için, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde sürpriz bir kutlama yapıldı. Eğitim Bir-Sen üyelerinin evlerinde ziyaret ettiği engelli 3 Suriyeli kardeşin annesi Şakire Melek, \"Onların gününü kutlamak için gelmenizden mutlu olduk. İlk kez böyle günleri kutlanıyor\" dedi.

Midyat\'ta Eğitim Bir-Sen Temsilciliği, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye yerleşen bir ailenin doğuştan konuşamayan ve yürüyemeyen 3 engelli erkek çocuğu için sürpriz \'Engelliler Günü\' kutlaması yaptı. Midyat Eğitim Bir-Sen Başkanı Hüseyin Yücel, Başkan yardımcısı Hüseyin Deniz ve bir grup öğrenci ile birlikte, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, 5 yıl önce Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Midyat\'a yerleşen, 3\'ü engelli 11 çocukları olan Şakire ve Cemil Muhammed Melek çiftinin Gölcük Mahallesi\'ndeki evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, ailenin engelli çocukları olan 27 yaşındaki Lokman, 25 yaşındaki Şivan ve 23 yaşındaki Neçirvan\'ın odaları süslenerek, yaş pasta kesildi. Ziyaret sırasında aileye ocaklı fırın, gençlere ise çeşitli hediyeler veren, Başkan Yücel engeli gençlerle birlikte pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Midyat Eğitim Bir-Sen Başkanı Hüseyin Yücel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 3 engellinin evlerine ziyarette bulunduklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Öncelikle annemize teşekkür ediyorum. Hakikaten 3 engelli çocuğa bakmak çok zordur. Evet, kendi vatanlarından, evlerinden, ailelerinden, akrabalarından uzaktırlar. İnşallah bundan sonra bizde bu annenin bir evladı olarak hep yanında olacağız. İnşallah bundan sonra kardeşlerimizi sık sık ziyaret edeceğiz. Sadece engeliler gününde değil, bundan sonraki hayatlarında hep olacağız. Midyat\'ta misafir kaldıkları süre içerisinde biz artık hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız.\"

Engelli gençlerin babası Cemil Muhammed Melek ise Türkiye\'ye gelmelerinin üstünden 5 yıl geçtiğini ve iyi olduklarını belirterek, \"Allah hayrınızı kabul etsin, çocuklarımızı sevindirdiniz, Allah\'ta sizleri sevindirsin. Allah bu devleti güçlendirsin.\"diye konuştu.

Anne Şakire Melek ise 25 yıldır çocuklarına baktığını ifade ederek, \"Onlara yemek yediriyorum, altlarını değiştiriyorum, başlarını yıkıyorum. Onların gününü kutlamak için gelmenizden mutlu olduk. İlk kez böyle günleri kutlanıyor. Onlardan rahatsız değiliz, onları çok seviyoruz. Hükümetin onlara bakmasını, ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz. Biri çok hasta, biri de yatalaktır\" diye konuştu.



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