Mardin'deki kadınlar neden intihar ediyor?

T24- TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nın hazırladığı Mardin için hazırladığı kadına yönelik şiddet raporu, Batman'daki 'töre cinayetleri yerine kadınları intihara zorlama' olaylarını akıllara getirdi. Kentteki kadınların sadece kocalarından değil, kocalarının kardeşlerinden ve kayınvaldelerinden de şiddet gördüğüne işaret edilen raporda, Mardin'de intihar edenlerin yüzde 90'ının kadın olduğunun altı çizildi.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun Mardin raporu, bölgede kadına yönelik şiddeti çarpıcı tespitleri ortaya koydu.

Bölgede yaşayan kadının sadece kocasından değil, kayınvalidesi ve eşinin kardeşlerinden de şiddet gördüğü belirlendi.

Kentte intihar edenlerin yüzde 90'ının kadın olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre bölgede erken evlilik çok yaygın. 13-14 yaşında küçük kızlar evlendiriliyor. Bunun nedeni de ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin ortalama 8 çocuklu olması.

Cinsel istismara uğrayanlar ise toplumsal baskı nedeniyle yetkililere bilgi vermekten çekiniyor.

Ancak buna rağmen kadın doğum hastanesi kayıtları, küçük yaştaki çok sayıda kızın cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor.

Raporun çarpıcı bölümlerinden biri de, Mardin'deki yatılı bölge okulları ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurtları ile ilgili.

Çocuk Esirgeme’ye bağlı yurtlarda suç itilmiş ve suç mağduru çocuklarla korunmaya muhtaç çocuklarla aynı yerde barındırılıyor. Raporda, bu uygulamanın derhal durdurulması isteniyor.

Ayrıca, yatılı bölge okullarındaki çocuklar yemeklerin yetersizliği nedeniyle aç kaldıkları yönündeki şikayetlerine de yer veriliyor.