Mardin'de yolcu midibüsü ile TIR çarprıştı; 30 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Kızıltepe Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Sait Süer yönetimindeki tır ile Şeyhmus Demircan'ın kullandığı 47 M 0227 plakalı yolcu midiüsü çarpıştı. Kazada, midibüs sürücüsüyle birlikte ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret eden Kızıltepe Kaymakamı Erdoğan Turanermiş, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, hastane görevlilerinden yaralılar hakkında bilgi aldı.

Kaza nedeniyle Kızıltepe-Mardin karayolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

