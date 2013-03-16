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Yaşam

Mardin'de yayalar caddede, araçlar kaldırımda!

Mardin'de 'Tarihi dönüşüm projesi' kapsamında düzenlenen SİT alanında, caddelerin daraltılması nedeniyle araçların park etmesine izin verilmiyor. Kaldırımlar araçlarla dolarken, yayalar kaldırımları kullanıyor

16 Mart 2013 18:51

Büyükşehir olmaya hazırlanan Mardin'de, 'Tarihi dönüşüm projesi' kapsamında SİT alanındaki caddelerin daraltılması sonucu araçların park yapmasına izin verilmeyince, kaldırımlar otoparka dönüştü. Caddeleri kullanmak zorunda kalan halk ise bu duruma tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı(DHA) 'ndan Nezir Güneş imzalı haberde; Mardin'de yaşanan otopark sorunu gündeme getirildi. Valiliğin 'Tarihi dönüşüm projesi' kapsamında düzenlenen SİT alanındaki yollarda kaldırımlar genişletilince, caddeler daraldı. Bu yüzden sürücüler araçlarını kaldırımlara park etmeye başladı. Kaldırımlara araçların park etmesi nedeniyle yayalar da caddeleri kulanmaya başladı. Kentte yeniden düzenlenen Birinci Cadde'deki esnaf ise işyerlerinin önünün kapatıldığı, vatandaşlar kaldırım yerine caddede yürümek zorunda kaldıkları için belediye zabıtası ile trafik polislerine tepki gösteriyor.

 

'Otopark sorunu 40 yıldır sürüyor'

 

Birinci Cadde esnaflarından Mehmet Çiftsüren, Türkiye 'nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulamanın Mardin'de olduğunu belirterek, "40 yıldır Mardin'de otopark sıkıntımız vardı. Yeni caddemiz yapılırken dedik ki belki otopark sorunumuza da çözüm bulurlar. Maalesef artık arabalar otopark olmadığı için kaldırıma park ediyor. Yurttaşlar da caddede yürümek zorunda kalıyor. Aracın olan yer yurttaşın, yurttaşın yürümesi gereken yer ise araçların olmuş. Mardin Belediyesi'nin çöp, et ve zabıta araçları bile kaldırıma park ediyor" dedi.

 
'Engelliler dikkate alınmadı'


3 milyon TL'ye mal edilen Birinci Cadde düzenlenmesinde; engelli vatandaşların durumuna işaret eden Çiftsüren, "Engelli yurttaşlarımızın rahat yürüyebileceği rampalar asla düzenlenmedi. Görme özürlü yurttaşlarımızın yürüyebileceği kabartmalar yeni kaldırımlarda zorunlu olduğu halde yapılmadı. Burada ucuza mal edeyim derken taşların altına toprak döşendiği için 43 yıl sonra taşkent Mardin'de çamur gördüm" diyerek tepki gösterdi.

Yeni yapılan kaldırımlarda rampa olmadığı için vatandaşların yardımı ile akülü aracını kullanabilen Murat İldoğan da, "Bu yol yapılınca engellilerin dikkate alınabilmesi için defalarca yetkililere başvurmama rağmen gördüğünüz gibi bizi düşünmeden yaptılar. Kendi akülü aracımla birebir tek başıma bir yere gidemiyorum" diye konuştu.

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