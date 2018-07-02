Mardin'de yavru köpeği bacaklarından vurarak yaralayan zanlı yakalandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpeği av tüfeğiyle vurarak yaraladığı belirtilen zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Yavru köpek Kuzey’in durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildiği belirtildi.

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 2 aylık yavru köpek Kuzey’i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

"Vücudunda enfeksiyon fazla olduğu için müdahale yapılamıyor

3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı. Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kuzey’in bacaklarında ve göğsünde çok sayıda saçma olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlisi ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Öğdür “Büyük acı çekmişti, gözlerinden yaş akmıştı. O durumu yüreğimizi sızlattı. Bunu yapan vicdansızlar insan olamaz. Vücudunda enfeksiyon fazla olduğu için müdahale yapılamıyor” demişti.