Mardin'de uyuyan DAEŞ hücrelerine polis baskını; 4 gözaltı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in merkez Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde tespit edilen DAEŞ terör örgütüne ait uyuyan 2 hücre evine, MİT ile koordineli olarak düzenlenen baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Artuklu İlçesi ile Mazıdağı İlçesi\'nde tespit edilen, birbirinden habersiz ve \'Yalnız kurt\' diye adlandırılan terör örgütü DAEŞ\'e ait 2 uyuyan hücre evine, dün ve bugün Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı\'nın ortak operasyonu ile baskın düzenlendi. Baskınla ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin Emniyet Müdürlüğü ve MIT Bölge Başkanlığının ortak çalışması neticesinde; DAEŞ terör örgütü başta olmak üzere diğer örgütlerin ilimizdeki faliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, \'Yalnız kurt\' diye adlandırılan, uyuyan birbirinden habersiz iki ayrı DAEŞ hücresine yapılan operasyonla; DAEŞ terör örgütünün içerisinde faliyet yürüttüğü tespit edilen; Hüseyin A. S. isimli şahıs 18.09.2017 tarihinde Mardin Artuklu ilçesinde kaldığı bir evde yakalanmıştır. Ayrıca şahsın ikametinde Suriye\'de DAEŞ terör örgütü faaliyetleri kapsamında hareket edip, çatışmalarda vurulup tedavi olduktan sonra buraya gelip aynı evde kalan Aaed M. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişinin kaldığı yerde yapılan aramada; Çok sayıda dijital malzeme ve dökümanlar, 1 siyah renkli kar maskesi ele geçirilmiştir. Ayrıca DAEŞ terör örgütünün Mardin\'in azıdağı İlçesi\'nde ikinci uyuyan DAEŞ hücresi tespit edilerek yapılan çalışmada,DAEŞ terör örgütü içerisinde faliyet yürüttüğü tespit edilen; Abdurrahim E. H. isimli şahıs 19.09.2017 Mazıdağı İlçesi\'ndeki adresinde yakalanmıştır. Ayrıca aynı ikamette bulunan Ubeyde H. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları ile tahkikat devam etmektedir. Her türlü terör örgütleri ile mücadele, ülkemizin huzuru ve devletimizin güvenliği için tüm güvenlik birimlerimizin ortak çalışma ve birlikteliği ile kararlılık la sürdürülecektir\" denildi.

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