Mardin'de toplantı, miting ve yürüyüşler izne bağlandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN genelinde her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma vb. tüm etkinlikler kamyamakamlıklardan alınacak izne bağlandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Terör örgütlerinin, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü, bir yandan yollara el yapımı patlayıcı döşeyerek güvenlik güçlerimize ve masum vatandaşlarımıza silahlı saldırıda bulunmak gibi terörist yöntemler kullandığı; öte yandan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi temel hak ve özgürlükleri istismar etmektedir. Ayrıca elde edilen istihbari bilgilerde, yapılacak etkinliklere ve toplantılara katılacak kişilere karşı terör örgütlerinin çeşitli saldırı vb. provokatif eylemlerde bulunabileceği ve yine barışçıl etkinliklerin terör örgütleri tarafından istismar edilerek örgütlerin propagandasına dönüştürülebileceği ve yine benzer etkinliklerin karşıt görüşlü gruplar arasında istenmeyen olaylara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, terör ve terörist faaliyetlerle mücadele etmek üzere Bakanlar Kurulu’nun 20/07/2016 tarih ve 2016/9064 sayılı kararı ile ülkemiz genelinde uygulanmak üzere Olağanüstü Hal ilan edilmiştir. Ayrıca OHAL, 19.10.2017 Çarşamba günü saat 01.00\'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile tekrar uzatılmıştır\" denildi.

OHAL kanunun valilere birtakım görev ve yetkiler verdiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Olağanüstü Hal Kanunu\'nun terörle mücadele etmek emniyet ve asayişi tesis etmek kamu düzenini sağlamak için Valilere birtakım görev, sorumluluk yetkiler verdiği bilinmektedir. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11. Maddesinin (m) fıkrasında \'Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer zaman tayin, tespit ve tahsis etmek izne bağlandığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak\' hükmü yer almaktadır. 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 11\'inci Maddesi\'nin (c) bendinde \'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali’nin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır\' denilmektedir. Bu nedenle; yukarıdaki gerekçeler ve ilgili kanun maddelerinin verdiği yetkilere dayanarak, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla; İlimiz genelinde devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma vb. tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında açık alanda düzenlenecek olan oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterilerin 19/10/2017 Perşembe gününden 16/01/2018 Salı gününe kadar 90 gün süre ile kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır.\"