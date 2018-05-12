Mardin'de tarihi medrese, dünya parkur şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- SERBEST Koşu ve Parkur Dünya Kupası’nın Mardin ayağı, Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinden 40’ın üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmaya, 800 yıllık Zinciriye Medresesi ve tarihi çarşılar ev sahipliği yaptı.

Mardin’deki tarihi yapıların akrobatik gösterilere sahne olduğu organizasyonda, ilk gün zamana karşı yarış ve mecburi hareketler, daha sonra ise serbest koşu finalleri yapılacak. Yarışmada özellikle mimarisiyle dikkati çeken Zinciriye Medresesi ve çevresi kullanıldı. Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören Serbest Koşu ve Parkur\'da sporcular, yarışmada performanslarını sergiledi.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, yaptığı açıklamada, hükümetin ve devletin huzur ve istikrar ortamını sağlamasıyla Mardin\'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını kaydetti. Kentin uluslararası birçok programa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aydın, \"Serbest Koşu ve Parkur Dünya Kupası Mardin ayağında birçok ülkeden dünya birincileri Mardin\'e gelip yarışıyorlar. Sporcular koşuyorlar, zıplıyorlar, takla atıyorlar. Bu tür programların turizme katkısı büyüktür. Dünya Mardin’in tarihini ve tarihi medresesini görüyorlar. Bu tür programlarla dünyaya da açılmış olacağız. Bizim de amacımız bu. Yapılan canlı yayınlar ile dünya markası haline gelen şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2014 yılında özel bir firma, reklam filmi için parkur sporcularından Ryan Doyle çekimlerini şehrimizin farklı mekânlarında gerçekleştirmiş ve film büyük beğeni kazanmıştı\" dedi.

1 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Organizasyon şirketinin Başkanı Selim Kemahlı da 40\'tan fazla ülkeden sporcuların yarışmaya katıldığını ve renkli görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Kemahlı, \"Meksika, Kanada, İran, Mısır, Libya, Rusya, ABD ve Türkiye ile Avrupa ülkelerinden sporcular yarışma için Mardin’e geldi. Toplamda 40 sporcu kaydını yaptık. Bugün sporcular hız etabına geçecekler. Pazar günü de şampiyona finalleri yapılacak. Başta Turizm ve Kültür Bakanlığı, GAP İdaresi, Mardin Valiliği ve il Kültür Turizm Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyorum. Dünya Parkur Şampiyonası, yapılacak canlı yayınlarla 50 milyon insan tarafından, internet üzerinden ise 1 milyar insan tarafından izlenecek\" diye konuştu.

Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören Serbest Koşu ve Parkur\'un dünya çapındaki sporcuları, Mardin ayağında nefes kesen performanslarını sergiledi. Şampiyonada Erik Mukhametshin, Erick Daer Sanchez, Joey Adrian, Tavon Markquan, Tyrone McVey, Dom Di Tomasso, Bart Van Der Linden, Kirill Kolesnikov ve Shawn Bautista gibi güçlü sporcular da yer alıyor.

Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu (WFPF) tarafından 2018 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya, Fas ve Türkiye’de düzenlenen Serbest Koşu Parkur Dünya Kupası’nın yapım ortaklığını, dünya çapında büyük spor organizasyonlarının yapımcılığını üstlenen Case Productions gerçekleştiriyor. 800 yıllık Zinciriye Medresesi ve tarihi çarşılarda yapılan yarışma yarın sona erecek.



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