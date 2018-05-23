Mardin'de Süryanilere kilise, manastır ve mezarlıklarının tapuları verildi

Ferit ASLAN-Mahmet Halis İŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN\'in \'büyükşehir belediyesi\' statüsüne alınmasından sonra kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu\'nun 2014 yılında aldığı karar ile önce Hazine\'ye ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devredilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı\'na teslim edildi. Tapularını bugün teslim alan Vakıf Başkanı Koryakos Ergün, sorunumuzun çözümünde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün yetkililere teşekür etti.

Mardin\'in 2014 yılında \'büyükşehir\' statüsü almasından sonra kurulan, Devir Tasfiye ve Paylaşma Komisyonu\'nun kararı ile kilise, manastır ve mezarlıkların da yer aldığı taşınmaz malları önce Hazine ardından Diyanet ve son olarak Vakıflar\'a devredilen Süryani Cemaati\'nin verdiği mücadele sonuç verdi ve bu taşınmazlara ait tapular yapılan yasal düzenlemeden sonra Mor Gabriel Manastırı Vakfı\'na teslim edildi. Tapuları alan Vakıf Başkanı Koryakos Ergün, yaşanan süreci anlatırken, vakıflarına ait olup bölgede yapılan kadastro çalışmaları sırasında bulundukları yer tüzel kişiliklereri adına tespit görüp tescil edilmiş bulunan kilise, manastır ve mezarlık vasfında bulunan taşınmaz malların önce komisyon tarafından hazineye devredildiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Köy tüzel kişilikleri adına kayıtlı olan kilise ve manastır niteliğinde bulunan tanışmaz mallarımız Hazine\'ye devredilmiş, tahsisi Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılmıştı. Süryani mezarlığı niteliğindeki taşınmazlarımız ise Mardin Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmişti. Vakfımızın kilise ve manastırlara ait farklı nitelikteki arazilerin ise bulunduğu yer belediye adına tesciline karar verilmişti. Mor Gabriel Manastırı Vakfı bu kararlar karşısında gerekli müdahalede bulunup, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu\'na yazılı ve sözlü başvuru yapıp, söz konusu manastır, kilise, mezarlık ve arazilerin vakfa iade edilmesini istemişti. Ancak, komisyon tarafından taleplere olumlu yanıt verilmemişti. Daha sonra ise Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılan tahsis kararından vazgeçip kilise ve manastırların da bu defa Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devrine karar vermişti. Sonrasında ortaya çıkan sorununun çözümü için gereken yasal düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bugün yapılan işlemlerden sonra manastır, kilise ve Süryani mezarlığı vasfındaki taşınmazların tapuları vakfımıza devredilmiştir. Her ne kadar arazilerle ilgili sorunumuz devam ediyor olsa da, şüphesiz ki vakfımıza ait kilise ve mezarlık niteliğindeki toplam 50 taşınmaz malın mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenleme çok büyük önem taşımaktadır. Sorunumuzun çözümüne başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz tarafından gösterilen bu yaklaşım her türlü takdire şayandır. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekür ederim.\"

2014\'TE MARDİN BÜYÜKŞEHİR OLUNCA KOMİSYON KARAR ALDI

Mardin\'in \'büyükşehir\' statüsünde olması ve ardından köylerin resmi olarak mahalleye dönüştürülüp İl Özel İdaresi\'nin bağlanması nedeniyle, Mardin Valiliği bünyesinde Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu kurulurken, komisyon Mardin\'in Midyat ve Nusaybin ilçesinde Süryaniler\'e ait çok sayıda kilise, manastır, mezarlık gibi mülkleri kamu kurumlarına devretti. Komisyonun 2014 yılında aldığı karar ile köy tüzel kişiliğinde olan kilise ve manastırların tescili Hazine\'ye, tahsisi ise, Diyanet İşleri Başkanlığına yapıldı. Mezarlıklar ise Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na tahsis edildi. Komisyonun aldığı kararı Mor Gabriel Manastırı Vakfı mahkemelere taşırken, Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu itirazlar üzerine yeni karar aldı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Konunun kamuoyunda tartışılması ve özellikle kilise ve manastırların tahsisinin Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılması üzerinde gelen tepki ve eleştiriler üzerine Mardin Valiliği Devir Tasfiye Paylaştırma Komisyonu, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün\'ün hazır bulunduğu toplantıda, 2014\'te alınan kararı iptal etti. Karara göre, manastır ve kiliselerin Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yapılan tahsisi iptal edilirken, tescilinin halen Hazine\'de olduğu belirtildi. Son alınan karar ile taşınmaz mallar Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devredilmişti. 27 Mart\'ta Resmi Gazete\'de yayımlanan karar ile bu taşınmazların Mor Gabriel Manastırı Vakfı\'na deviredildi

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