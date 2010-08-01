Mardin'de Süryaniler şato açtı

T24- Avrupa'ya göç eden Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Narlı Köyü'nün Süryani asıllı sakinleri köylerine geri dönüş hazırlığı yapmaya başladı. Süryaniler, Narlı Köyü'nde inşa ettikleri şatonun açılışını, Asur merasim töreniyle yaptılar. Asur İmparatorluğu'nun sembolize edildiği açılış töreninde, Süryani gençlerin oluşturduğu gösteri grubu davetlileri eskiçağ atmosferine götürdü.





Kaymakam, Asur bayrağı altında şato açtı



Borazanların çalındığı açılış töreni öncesinde, Asur Kralını temsil eden Murat Debasso ile Kraliçeyi temsil eden İlona Debasso, Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya'ya saygılarını sunarak, gümüş tepside makas tutarak açılış kurdelesini kesmesi istedi.





Kaymakam Akkaya, kurdeleyi kestikten sonra, Asur Krallığını temsil eden bayrak ve mizansenlerin işlendiği şatonun girişindeki kapısını iki eliyle açtı.





Zılgıtlar ve alkışlar eşliğinde şatonun avlusuna giren davetlileri, prensesleri temsil eden genç kızlar önlerinde çiçekler saçarak karşıladı.





Midyat'a bağlı Narlı (Halexe) Köyü'nden 30 yıl önce Avrupa'ya göç eden Süryani aileler köylerine geri dönmenin sevincini yaşıyor. Bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla birlikte göç ettikleri anayurtlarına geri dönmenin mutluluğunu yaşayan Süryani aileler, zılgıt ve halaylarla, dillere destan bir eskiçağ töreniyle atalarından kendilerine miras kalan şatonun açılışını yaptılar. 1980'li yıllarda çeşitli sebeplerle Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç'e göç eden 200 kişilik Süryani Debasso ailesi, modern şato inşa ettiler. Dört bir yanı tarihi yapılarla çevrili, dinlerin ve dillerin yüzyıllardır beraber kardeşçe yaşadığı Midyat'a bağlı Narlı Köyü'nde yaşayan Debasso ailesi, göçle birlikte harabeye dönen 700 yıllık şatolarının tarihi özelliklerini koruyarak, nahit taşı katori ile yeniden inşa ettiler. Köyün en ihtişamlı yerinde, yöresel mimari tarzı korunarak inşa edilen 150 kişilik şatonun 750 bin Euro'ya mal olduğu bildirildi.





Suriye'den gelen Barnaba (Suyun Çocukları) halk oyunları ekibinin gösterisi gözleri kamaştırırken, halaylar oynandı.





Dilimiz ve dinimiz ayrı olsada etle tırna gibiyiz



Midyat Kaymakamı Fatih Akkaya, "Şatonun köyde yeniden inşa edilmesi Süryani kardeşlerimizin hiçbir zaman bu topraklardan bağlarını koparmadıklarının en güzel ifadesidir. Bu yatırımı yaşadıkları Avrupa şehirlerinde de yapabilirlerdi, ama onlar bu ülkeyi sevdikleri ve bu ülkenin bir parçası oldukları için doğdukları köye yaptılar. Dinimiz ve dilimiz ayrı olsa da, çaldığımız müzik, el ele tutuşarak yaptığımız figürler aynı kültürün bir parçasıdır, etle tırnak gibi asla ve asla birbirinden ayrılmayacaktır" dedi.





Şatoyu yaptıranlardan ve İsveç'te yaşayan diş doktoru Orhan Debasso, şatonun yeniden inşa edilmesinin geri dönüşler için bir köprü vazifesi göreceğini söyledi.



