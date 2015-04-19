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Mardin'de silahlı çatışma: 3 ölü, 6 yaralı

Mardin'de iki köy halkı arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

19 Nisan 2015 16:20

Mardin'in Mazıdağı'na bağlı Balpınar Köyü ile Derik'e bağlı Sakızlı Köyü Susamlı mezrası arasındaki mera alanında 3 gün önce çobanlar arasında hayvan otlatılması nedeniyle çıkan tartışma, bugün sabah saatlerinde iki tarafın silahlı çatışmasına döndü.

Geçici köy korucuları olduğu belirtilen iki tarafın silahlı çatışmasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çatışmanın köy dışındaki mera alanında meydana geldiği ve jandarmanın uzun süre müdahale etmekte güçlük çektiği belirtilirken, yaralıların kaldırıldığı Mardin ve Mazıdağı hastanelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

 

Vali: Durum kontrol altında



Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, silahlı çatışmanın çok eskiye dayanan bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığını ve durumun kontrol altına alındığını belirterek, çatışmada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını söyledi.

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, yakınlarından bilgi aldı.

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