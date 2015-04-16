Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihale çatışması: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde sosyal tesis ihalesine giren iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Mardin Müteahhitler Derneği Başkanı ve inşaat mühendisi 41 yaşındaki Murat Aktaş öldü, 4 kişi de yaralandı.

Üniversite yerleşkesi alanına yapılacak Zeynel Abidin Erdem İktisat Fakültesi önüne yapılacak 20 milyon lira değerindeki sosyal tesisler için bugün ihaleye gelen iki grup arasında ihale nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra uzun namlulu silahların da kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada Mardin Müteahhitler Derneği Başkanı Murat Aktaş, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde ölürken, M.Emin Semin, M.Ali Aktaş, M.Emin Kızılkaya ve Güven Özkoç yaralandı. Çatışma nedeniyle üniversiteye çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Çatışma nedeniyle polis, üniversite ve yaralıların kaldırıldığı Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.