Mardin'de sanal kuma patlaması!

T24 - Onlar Mardin’in Faslı gelinleri... Çoğu üniversite mezunu, birkaç dili konuşuyor. Arap kökenli Mardinli erkeklerle internette tanışıp bilmedikleri bu yere çoğunlukla kuma geldikleri için mutsuz değiller... Çünkü geleneklerine göre bu normal!



Mardin Kızıltepe’ye bağlı 4 bin nüfuslu Gökçe beldesinde yaşayan Arap kökenli evli bazı erkeklerin internet aracılığıyla tanıştığı Faslı kadınları kuma getirmeleriyle başlayan akın, 2010 yılında da devam etti. Beldede tek olan internet kafe sayısının üçe çıkmasıyla birlikte, geçen yıl yine çoğu evli erkek, anlaştıkları 15 Faslı kızı ‘kuma’ olarak beldeye getirdi. Daha önce 15 Faslı gelinin bulunduğu Gökçe beldesinde bu sayı 30’a çıktı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Hiç Faslı gelini olmayan Ortaköy beldesine de 2010’da 10 Faslı gelin geldi. Bu Faslı kumaların birçoğu üniversite mezunu, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce konuşuyor. Müslüman Faslı kızların inanç ve geleneklerine göre kuma olmak normal...



Gökçe beldesinin ilk Faslı gelini Monia ile eşi Halit Öncel, evliliklerini ‘kısmet’ olarak açıklıyor. 36 yaşındaki Halit Öncel, kendisine 11 çocuk veren ilk eşine rağmen internette tanıştığı Monia ile evlenmiş. Kâğıt üzerinde eski eşini boşayarak, Monia ile resmi nikâh kıyan Öncel, her iki eşiyle de aynı evde yaşamaya devam ediyor. Halit Öncel ile evliliğinden, Yunus Emre adlı bir erkek çocuğu olan Monia, Fas’ta liseyi bitirdikten sonra 4 yıl imam hatiplik eğitimi almış; Fransızca’yı da iyi derecede konuşuyor.



Aziza Eroğlu üniversite mezunu ve Fransızca öğretmeni olmasına rağmen, Mardin’e kuma gelmeyi kabul eden Faslı kızlardan. Rabat’ta bir kre?te Fransızca öğretmenliği yapan ve Arapça’nın yanı sıra Fransızca ve İngilizce bilen genç kadın, Gökçe beldesinde İskender Eroğlu ile evli. İskender Eroğlu, ilk eşiyle resmi nikâh yapmadan yaşadığı için evlilik konusunda sıkıntı çekmemişler. 7 aylık hamile olan Aziza’nın bir kız bebeği olacak.





İLK EŞ OLARAK GELDİ



23 yaşındaki Samir Bozdağ ile evlenen Jamila, Mardin’e kuma değil de ilk eş olarak gelen tek gelin. Fas’ta bir tekstil fabrikasında çalışan Jamila, internet aracılığıyla tanıştığı Samir Bozdağ’a âŞık olduğu için evlenmiş. Fransızca ve İspanyolca’yı ana dili gibi konuşan Jamila da 2 aylık hamile.







Jamila Bozdağ, kuma değil ilk eş olarak gelen ilk Faslı gelin...





OKULA GİTMEMİŞ



Kamyon şoförü 60 yaşındaki Nurettin Yıldırım’ın Fas’ın Marac kentinden ikinci eşi olarak getirdiği 35 yaşındaki Saida hiç okula gitmemiş. İnternette web kamerasından birbirlerini görüp konuşmuşlar. Saida, “Kumamdan 8 çocuk var. Gündelik ev işlerini yapıyor, çocukların temizliğiyle uğraşıyorum. Uydu aracılığıyla Arap kanallarını izleyerek memleketime olan özlemimi gideriyorum. Marac kentinde yaşayan ailemle haftada iki defa netten görüntülü olarak görüşüyorum” diye konuşuyor.

400

Mardin’e son 2 yıl içinde 400 yabancı kadın gelin olarak geldi.