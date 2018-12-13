Mardin'de sağanak; öğrenci servisi yolda oluşan gölette kaldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ömerli-Mardin karayolunda oluşan gölette kalan servis minibüsü ve 6 öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam başlayan ve bugün sabah saatlerinde de devam eden sağanak, Mardin ve ilçelerinde hayatı felç etti. Can kaybının yaşanmadığı sel suları nedeniyle Kızıltepe, Mazıdağı ve merkez Artuklu ilçesinde bazı evler su altında kaldı. Merkeze Bağlı Ortaköy ve Gökçe beldelerinde de çok sayıda ev sel suları altında kaldı, belde merkezinde sel sularından göletler oluştu. Su baskınından sonra belediye ekiplerinin müdahale ettiği bazı evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken, birçok araç da mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar traktör ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Ortaköy beldesinde yeni yapılan altyapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, asfalt yollar çöktü. Sel sularına kapılan birçok hayvan, telef olurken çiftçilerin ekinleri de zarar gördü.

Ömerli ilçesi ile Mardin karayolunun 2\'nci kilometresinde bulunan Sivritepe yolu sapağında da aşırı yağış sonucu oluşan gölette kalan öğrenci servisi ve içindeki 6 öğrenci, itfaiye ekiplerinin çekme halatıyla kurtarıldı. Mardin\'in antik Dara kentindeki su birikintileri ise güzel görüntüler oluşturdu.

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