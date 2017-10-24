Mardin'de polis aracına bombalı tuzak

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Yeşilli İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Aracın geçişinden sonra meydana gelen patlamada hafif şekilde yaralanan 2 polis, olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Olay, bugün saat 21.20 sıralarında Yeşilli İlçesi\'nde meydana geldi. İlçede devriye görevi yürüten polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Zırhlı aracın geçişinden sonra meydana gelen patlamada 2 polis hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye takviye ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 2 polis, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Patlama nedeniyle Yeşilli karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından karayolunda trafik akışı normale dönerken, çevrede başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.