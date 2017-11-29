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Mardin'de PKK'ya ait çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

MANRDİN, (DHA)-  MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 20 Kalaşnikof, 1 adet Bixi ve 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ile el bombaları, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

29 Kasım 2017 17:46

MANRDİN, (DHA)-  MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK\'ya ait 20 Kalaşnikof, 1 adet Bixi ve 1 adet G3 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ile el bombaları, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin Nusaybin İlçesi Çalıköy ve Doğanlı mahalleleri kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, \"İcra edilen operasyonda, 20 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet el bombası,10 kilo el yapımı patlayıcı, 10 adet dinamit lokumu,105 kilo amonyum nitrat, 65 edet anti- personel roketatar mühimmatı, 2 adet anti- tank roketatar mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2000 adet 5.56 mm fişek, 450 adet 7.62 fişek, (300 Biksi - 150 Kalaşnikof), 20 adet 12.7 mm fişek uçaksavar, 58 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet el yapımı fünye, 200 metre kablo, 2 adet piknik tüpü, 2 adet radyo, 1 adet dürbün, 1 adet el telsizi çok sayıda kitap, pil blokları, örgütsel kıyafet, yaşam malzemesi ve  tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup; halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi. 

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