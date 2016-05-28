T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Mardin'de PKK'lılar silahla vurdukları muhtarı aracında yaktı" iddiası

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

28 Mayıs 2016 12:06

Mardin'in Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Acu'nun "PKK'lılarca silahla başından vurularak aracında yakıldığı" iddia edildi.

DHA'nın haberinde yer alan iddiaya göre, olay şöyle gelişti:

"PKK'lılar telefonla aradıkları Acu'yu görüşme bahanesiyle Hop Geçidi mevkisine çağırdı. 47 AD 887 plakalı aracıyla buluşmaya giden Acu'yu başından silahla vuran teröristler, daha sonra muhtarın içinde bulunduğu aracı ateşe verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede yakılan araçtaki cesedin, Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Acu'ya ait olduğu belirlendi."

Olay yeri yakınında sprey boyayla "PKK" yazıldığı da iddialar arasında. Acu'nun cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Acu'nun yakınları, morgun önüne geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

PKKlılar muhtar yaktıMardinsilahla vurdulararacında yaktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24