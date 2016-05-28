"Mardin'de PKK'lılar silahla vurdukları muhtarı aracında yaktı" iddiası

Mardin'in Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Acu'nun "PKK'lılarca silahla başından vurularak aracında yakıldığı" iddia edildi.

DHA'nın haberinde yer alan iddiaya göre, olay şöyle gelişti:

"PKK'lılar telefonla aradıkları Acu'yu görüşme bahanesiyle Hop Geçidi mevkisine çağırdı. 47 AD 887 plakalı aracıyla buluşmaya giden Acu'yu başından silahla vuran teröristler, daha sonra muhtarın içinde bulunduğu aracı ateşe verdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede yakılan araçtaki cesedin, Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Acu'ya ait olduğu belirlendi."

Olay yeri yakınında sprey boyayla "PKK" yazıldığı da iddialar arasında. Acu'nun cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Acu'nun yakınları, morgun önüne geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.