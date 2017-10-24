T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin’de PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Ömerli İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı

24 Ekim 2017 15:25

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Ömerli İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Valilik, operasyonların devam ettiği kırsaldaki 12 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Ömerli- Nusaybin ilçeleri arasında ve Ömerli İlçesi\'ne bağlı Kaynakkaya Köyü kırsalındaki Ömeryan bölgesinde dünden bu yana devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlandığı belirtildi. Bugün devam eden aramalar sırasında, PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker yaralandı. Yaralanan askerler çatışma bölgesinden alınarak, Diyarbakır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Çatışma sonrası Kaynakkaya Köyü kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliğinden yaphılan açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat. 09.30 itibari ile Ömerli İlçesi’ne bağlı olan Kaynakkaya, Pınarcık, Havuzbaşı, İkipınar, Kömürlü, Kayagöze, Harmankaya, Taşlıca, Işıkdere, Ovabaşı, Duygulu ve Heybeli kırsal mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİNPKKValilikNusaybinKaynakkaya KöyüBugünPKKlıYaralanan askerlerDiyarbakır Devlet HastanesiYaralıMardin ValiliğindenSayılıKanunununKaynakkaya Pınarcık HavuzbaşıKömürlü Kayagöze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24